NBA'de LeBron James ve Donovan Mitchell tarihe geçti (Gecenin sonuçları 3 Ocak 2023)

Donovan Mitchell'in 71 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle damga vurduğu maçı 11 sayı farkla kazanan Cleveland Cavaliers, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.



Kariyer rekoru kıran Donovan Mitchell, NBA'de bir maçta 70 ve üstü sayı atan 7'nci, 70 sayı ve 10 asist barajını geçen ilk oyuncu olarak tarihe geçti.