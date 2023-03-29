NBA'de Memphis Grizzlies'ten üst üste 7. galibiyet

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-109 yendi.

Bu sezon 40. galibiyetini alan konferans 6'ncısı Warriors'ta Stephen Curry, 39 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Jordan Poole 21 ve Klay Thompson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.