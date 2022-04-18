NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu

GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS)

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo bu sezon 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor. 2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo aynı sezonda yılın savunmacısı da seçilmişti.

Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçmişti.