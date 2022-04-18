NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 14:29 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 15:14
NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi.
Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak. Adaylar şunlar:
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo bu sezon 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor. 2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo aynı sezonda yılın savunmacısı da seçilmişti.
Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçmişti.
NBA'de maç başına en fazla sayı ortalamasında zirvede yer alan Joel Embiid, MVP yarışında da 3 adaydan biri. Phiadelphia'nın yıldız oyuncusu bu sezon 30.6 sayı, 11.7 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynuyor.
NBA'de 2020-21 normal sezonunun en değerli ismi Nikola jokic seçilmişti. 2014 draftında 41. sıradan seçilen Jokic, NBA'de MVP ödülünü kazanan en düşük draft seçimi olmuştu.
Bu sezon da MVP ödülünün en büyük adayı Jokic, 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ortalamasıyla oynuyor.
Memphis Grizzlies'ın 37 yaşındaki genç başantrenörü Taylor Jenkins takımını Batı Konferansı'nda 2.sıraya taşıdı.
Mempish normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamladı.
Miami Heat'in tecrübeli koçu Erik Spoelstra takımını Doğu Konferansı'nda zirveye taşıdı. Miami 82 maçta 53 galibiyet ve 29 mağlubiyet aldı.
Phoenix Suns'ın başarılı koçu Monty Williams takımını Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı. Yenilmesi zor bir takım çıkaran Monty Williams, 82 maçta 64 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.