NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun bireysel ödüllerinde son üçe kalan adaylar duyuruldu. Ödüllerde en değerli oyuncu(MVP), en iyi başantrenör, en iyi defans oyuncusu, en çok gelişim kaydeden oyuncu, en iyi çaylak oyuncu ve en iyi 6.oyuncu sahiplerini bulacak.

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 14:29 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 15:14

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 1

NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi.

Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak. Adaylar şunlar:

EN DEĞERLİ OYUNCU ADAYLARI (MVP)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 2

GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS)

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo bu sezon 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor. 2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo aynı sezonda yılın savunmacısı da seçilmişti. 

Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 3

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

NBA'de maç başına en fazla sayı ortalamasında zirvede yer alan Joel Embiid, MVP  yarışında da 3 adaydan biri. Phiadelphia'nın yıldız oyuncusu bu sezon 30.6 sayı, 11.7 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynuyor.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 4

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

NBA'de 2020-21 normal sezonunun en değerli ismi Nikola jokic seçilmişti. 2014 draftında 41. sıradan seçilen Jokic, NBA'de MVP ödülünü kazanan en düşük draft seçimi olmuştu. 

Bu sezon da MVP ödülünün en büyük adayı Jokic, 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ortalamasıyla oynuyor.  

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 5

EN İYİ BAŞANTRENÖR

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 6

Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies)

Memphis Grizzlies'ın 37 yaşındaki genç başantrenörü Taylor Jenkins takımını Batı Konferansı'nda 2.sıraya taşıdı. 

Mempish normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamladı. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 7

Erik Spoelstra (Miami Heat)

Miami Heat'in tecrübeli koçu Erik Spoelstra takımını Doğu Konferansı'nda zirveye taşıdı. Miami 82 maçta 53 galibiyet ve 29 mağlubiyet aldı.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 8

Monty Williams (Phoenix Suns)

Phoenix Suns'ın başarılı koçu Monty Williams takımını Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı. Yenilmesi zor bir takım çıkaran Monty Williams, 82 maçta 64 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 9

EN İYİ DEFANS OYUNCUSU

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 10

Mikal Bridges (Phoenix Suns)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 11

Rudy Gobert (Utah Jazz)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 12

Marcus Smart (Boston Celtics)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 13

EN ÇOK GELİŞİM KAYDEDEN OYUNCU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 14

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 15

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 16

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 17

EN İYİ ÇAYLAK OYUNCU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 18

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 19

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 20

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 21

EN İYİ 6. OYUNCU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 22

Tyler Herro (Miami Heat)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 23

Cam Johnson (Phoenix Suns)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu - 24

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

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