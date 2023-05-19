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NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-103 yenerek Batı Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti.

NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti - 1

NBA konferans finalleri serisinin ikinci maçında Nuggets, Ball Arena'na Lakers'ı ağırladı.

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NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti - 2

Maçın en skorer oyuncusu Jamal Murray, kaydettiği 37 sayının 23'ünü 4. çeyrekte atarak Nuggets'ı Lakers karşısında geriden gelerek galibiyete taşıdı.

NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti - 3

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı.

NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti - 4

Bu maçtaki performansıyla birlikte Jokic, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti - 5

Lakers'ta iLeBron James ve Austin Reaves 22'şer sayı kaydederken, Rui Hachimura ise 21 sayı attı.

Serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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