NBA'de sezon ödülleri sahiplerini buluyor (Oyuncuların sezon istatistikleri ve adaylar)

RUDY GOBERT (UTAH JAZZ)

2018, 2019 ve 2021 sezonlarında NBA'de en iyi savunmacı seçilen Rudy Gobert, bu sezon da ödülün en büyük favorilerindendi. Rudy Gobert 2022 yılında ödülü Marcus Smart'a kaptırdı.

NBA'de maç başına en çok ribaund alan oyuncular arasında zirvede bulunan Gobert, maç başına 15.6 sayı, 14.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.