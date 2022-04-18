NBA'de sezon ödülleri sahiplerini buluyor (Oyuncuların sezon istatistikleri ve adaylar)

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 18:40 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 09:21
NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edilmişti.
Bireysel ödüllerden ilki sahibini buldu. NBA'de ilk ödül yılın savunma oyuncusuna gitti. İşte NBA'de yılın savunma oyuncusu...
Enerjisiyle takımını başka bir seviyeye getiren Marcus Smart, bu sezon NBA'de yılın savunmacısı seçildi.
Smart NBA tarihinde Gary Payton'dan sonra bu ödülü kazanan ilk Guard oldu.
Marcus Smart bu sezon 12.1 sayı, 3.8 ribaund ve 5.9 asist ortalamasıyla oynuyor.
NBA'de 2018 yılında 10.sıradan seçilen Mikal Bridges sezonun en iyi savunmacıları arasında gösterildi. NBA'deki 4. sezonunu geçiren Bridges, bu sürede hiç maç kaçırmadı.
Mikal Bridges bu sezon 14.2 sayı 4.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamasıyla oynuyor.
2018, 2019 ve 2021 sezonlarında NBA'de en iyi savunmacı seçilen Rudy Gobert, bu sezon da ödülün en büyük favorilerindendi. Rudy Gobert 2022 yılında ödülü Marcus Smart'a kaptırdı.
NBA'de maç başına en çok ribaund alan oyuncular arasında zirvede bulunan Gobert, maç başına 15.6 sayı, 14.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo bu sezon 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor.
2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo aynı sezonda yılın savunmacısı da seçilmişti.
Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçmişti.
NBA'de maç başına en fazla sayı ortalamasında zirvede yer alan Joel Embiid, MVP yarışında da favorilerden biri. Phiadelphia'nın yıldız oyuncusu bu sezon 30.6 sayı, 11.7 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynuyor.
NBA'de 2020-21 normal sezonunun en değerli ismi Nikola jokic seçilmişti. 2014 draftında 41. sıradan seçilen Jokic, NBA'de MVP ödülünü kazanan en düşük draft seçimi olmuştu.
Bu sezon da MVP ödülünün en büyük adayı Jokic, 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ortalamasıyla oynuyor.
Memphis Grizzlies'ın 37 yaşındaki genç başantrenörü Taylor Jenkins takımını Batı Konferansı'nda 2.sıraya taşıdı.
Mempish normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamladı.
Miami Heat'in tecrübeli koçu Erik Spoelstra takımını Doğu Konferansı'nda zirveye taşıdı. Miami 82 maçta 53 galibiyet ve 29 mağlubiyet aldı.
Phoenix Suns'ın başarılı koçu Monty Williams takımını Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı. Yenilmesi zor bir takım çıkaran Monty Williams, 82 maçta 64 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.
Cleveland Cavaliers'ın genç yıldızı Darius Garland takımının play-in oynamasında büyük katkı sağlamıştı.
2000 doğumlu oyuncu bu sezon 21.7 sayı, 3.3 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarıyla oynadı.
Memphis Grizzlies'ın Batı Konferansı'nda 2. sırada olmasında büyük pay sahibi olan Ja Morant atletizmiyle sezona damga vurdu.
Morant bu sezon 27.4 sayı, 5.7 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.
NBA'de maç başına top çalmada zirvede bulunan San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu Dejounte Murray bu sezon 21.sayı, 8.3 ribaund, 9.2 asist ve 2.0 top çalma ortalamasıyla oynadı.
2021 yılında 4.sıradan draft edilen Scottie Barnes Toronto formasıyla 15.3 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamasıyla oynadı.
Detroit'in 2001 doğumlu genç oyuncusu Cade Cunningham bu sezon 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynadı.
Cunningham verdiği bir röportajda, “Bu yılın en iyi çaylağı olduğumu düşünüyorum. Diğer oyuncuların da bazı iyi anları oldu ama fikrim bu” ifadelerini kullandı.
Cleveland Cavaliers 'ın genç pivotu Evan Mobley çaylaklar arasında en fazla ribaund ortalaması yakalayan oyuncu.
Mobley bu sezon 15 sayı, 8.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sezonun en iyi 6. oyuncusunda favori olarak gösterilen Tyler Herro bu sezon 20.7 sayı 5 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Bu sezon 26 dakika ortalamasıyla oynayan Cameron Johnson takımına 12.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.5 asistlik katkıda bulundu.
Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli oyuncusu Kevin Love NBA'de 13. yılını geçiriyor.
Love bu sezon 13.6 sayı, 7.2 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.