NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun bireysel ödüllerinde son üçe kalan adaylar duyuruldu. Ödüllerde en değerli oyuncu(MVP), en iyi başantrenör, en iyi savunma oyuncusu, en çok gelişim kaydeden oyuncu, en iyi çaylak oyuncu ve en iyi 6.oyuncu sahiplerini bulacak.

Derleyen: Özer ÇAK / ozer.cak@ntv.com.tr

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 18:40 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 19:28

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 1

NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi.

Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak. Adaylar şunlar:

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 2

EN DEĞERLİ OYUNCU ADAYLARI (MVP)

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 3

GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS)

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo bu sezon 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor. 

2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo aynı sezonda yılın savunmacısı da seçilmişti. 

Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 4

JOEL EMBIID (PHILADELPHIA 76ERS)

NBA'de maç başına en fazla sayı ortalamasında zirvede yer alan Joel Embiid, MVP  yarışında da favorilerden biri. Phiadelphia'nın yıldız oyuncusu bu sezon 30.6 sayı, 11.7 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynuyor.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 5

NIKOLA JOKIC (DENVER NUGGETS)

NBA'de 2020-21 normal sezonunun en değerli ismi Nikola jokic seçilmişti. 2014 draftında 41. sıradan seçilen Jokic, NBA'de MVP ödülünü kazanan en düşük draft seçimi olmuştu. 

Bu sezon da MVP ödülünün en büyük adayı Jokic, 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ortalamasıyla oynuyor.  

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 6

EN İYİ BAŞANTRENÖR

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 7

TAYLOR JENKINS (MEMPHIS GRİZZLIES)

Memphis Grizzlies'ın 37 yaşındaki genç başantrenörü Taylor Jenkins takımını Batı Konferansı'nda 2.sıraya taşıdı. 

Mempish normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamladı. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 8

ERIK SPOELSTRA (MIAMI HEAT)

Miami Heat'in tecrübeli koçu Erik Spoelstra takımını Doğu Konferansı'nda zirveye taşıdı. Miami 82 maçta 53 galibiyet ve 29 mağlubiyet aldı.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 9

MONTY WILLIAMS (PHOENIX SUNS)

Phoenix Suns'ın başarılı koçu Monty Williams takımını Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı. Yenilmesi zor bir takım çıkaran Monty Williams, 82 maçta 64 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 10

EN İYİ DEFANS OYUNCUSU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 11

MİKAL BRİDGES (PHOENİX SUNS)

NBA'de 2018 yılında 10.sıradan seçilen Mikal Bridges sezonun en iyi savunmacıları arasında gösterildi. NBA'deki 4. sezonunu geçiren Bridges,  bu sürede hiç maç kaçırmadı. 

Mikal Bridges bu sezon 14.2 sayı 4.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamasıyla oynuyor. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 12

RUDY GOBERT (UTAH JAZZ)

2018, 2019 ve 2021 sezonlarında NBA'de en iyi savunmacı seçilen Rudy Gobert, bu sezon da ödülün en büyük favorilerinden. 

NBA'de maç başına en çok ribaund alan oyuncular arasında zirvede bulunan Gobert, maç başına 15.6 sayı, 14.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 13

MARCUS SMART (BOSTON CELTİCS)

Enerjisiyle takımını başka bir seviyeye getiren Marcus Smart,  bu sezon 12.1 sayı, 3.8 ribaund ve 5.9 asist ortalamasıyla oynuyor.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 14

EN ÇOK GELİŞİM KAYDEDEN OYUNCU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 15

DARIUS GARLAND (CLEVELAND CAVALIERS)

Cleveland Cavaliers'ın genç yıldızı Darius Garland takımının play-in oynamasında büyük katkı sağlamıştı. 

2000 doğumlu oyuncu bu sezon 21.7 sayı, 3.3 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 16

JA MORANT (MEMPHIS GRIZZLIES)

Memphis Grizzlies'ın Batı Konferansı'nda 2. sırada olmasında büyük pay sahibi olan Ja Morant atletizmiyle sezona damga vurdu.

Morant bu sezon 27.4 sayı, 5.7 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 17

DEJOUNTE MURRAY (SAN ANTONIO SPURS)

NBA'de maç başına top çalmada zirvede bulunan San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu Dejounte Murray bu sezon 21.sayı, 8.3 ribaund, 9.2 asist ve 2.0 top çalma ortalamasıyla oynadı.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 18

EN İYİ ÇAYLAK OYUNCU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 19

SCOTTIE BARNES (TORONTO RAPTORS)

2021 yılında 4.sıradan draft edilen Scottie Barnes Toronto formasıyla 15.3 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamasıyla oynadı.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 20

CADE CUNNINGHAM (DETROIT PISTONS)

Detroit'in 2001 doğumlu genç oyuncusu Cade Cunningham bu sezon 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 

Cunningham verdiği bir röportajda,  “Bu yılın en iyi çaylağı olduğumu düşünüyorum. Diğer oyuncuların da bazı iyi anları oldu ama fikrim bu” ifadelerini kullandı. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 21

EVAN MOBLEY (CLEVELAND CAVALIERS)

Cleveland Cavaliers 'ın genç pivotu Evan Mobley  çaylaklar arasında en fazla ribaund ortalaması yakalayan oyuncu. 

Mobley bu sezon 15 sayı, 8.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 22

EN İYİ 6. OYUNCU ADAYLARI

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 23

TYLER HERRO (MIAMI HEAT)

Sezonun en iyi 6. oyuncusunda favori olarak gösterilen Tyler Herro bu sezon 20.7 sayı 5 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynuyor.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 24

CAMERON JOHNSON (PHOENIX SUNS)

Bu sezon 26 dakika ortalamasıyla oynayan Cameron Johnson takımına 12.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.5 asistlik katkıda bulundu.

NBA'de sezon ödüllerinin finalistleri belli oldu (Oyuncuların sezon istatistikleri) - 25

KEVIN LOVE (CLEVELAND CAVALIERS)

Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli oyuncusu Kevin Love NBA'de 13. yılını geçiriyor. 

Love bu sezon 13.6 sayı, 7.2 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 

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