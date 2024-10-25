NBA’de yeni sezonun en’leri açıklandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonu bu hafta oynanan karşılaşmalarla başladı. Yeni sezonunun başlamasıyla birlikte NBA'in her yıl yaptığı açılış gecesi kadroları incelemesinin sonuçları da yayınlandı. 2024-25 açılış günü kadrolarının yıllık görünümü, bu sezonun en yaşlı ve en genç oyuncuları, en yaşlı ve en genç takımları gibi çok sayıda kategoride bilgiler içeriyor.
EN GENÇ OYUNCU
Toronto Raptors çaylak pivotu Ulrich Chomche, 18 yıl, 297 günlük NBA sezon başı kadrolarındaki en genç oyuncu ve 30 Aralık'ta 19 yaşına giriyor. 2'nci ve 3'üncü en genç oyuncular aynı gün doğan 19 yaşındaki çaylaklar; Oklahoma City Thunder oyun kurucusu Nikola Topiç ve Charlotte Hornets forveti Tidjane Salaün (ikisi de 10 Ağustos 2005 doğumlu).