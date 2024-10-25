NBA’de yeni sezonun en’leri açıklandı

EN YAŞLI OYUNCU

Lebron James, 2024-25 sezonuna NBA'in en yaşlı ve en deneyimli oyuncusu olarak girdi. Los Angeles Lakers forveti Lebron James, 39 yıl, 297 günlük yaşıyla 2024-25 sezon başlangıcı kadrolarındaki en yaşlı oyuncu oldu. LA Clippers forveti PJ Tucker, San Antonio Spurs guardı Chris Paul ve Charlotte Hornets forveti Taj Gibson 39 yaşındalar. Dört oyuncu ise 38 yaşında: Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry, Toronto Raptors forveti Garrett Temple, Boston Celtics pivotu Al Horford ve Houston Rockets forveti Jeff Green.