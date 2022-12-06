NBA'de Türk derbisini Alperen'in takımı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 6 Aralık 2022)

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 karşılaşmayla devam edildi.

Alperen'in forma giydiği Houston Rockets, Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Rockets, 108-108 ve 117-117'lük skorlarla iki kez uzatmaya giden mücadeleyi kazandı.