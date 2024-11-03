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NBA'den Embiid'e soruşturma: "Sana ne yapacağımı göreceksin"

NBA, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid’in bir muhabirle yaşadığı fiziksel kavga iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıkladı. Embiid'in, oğluna ve hayatını kaybeden kardeşine yönelik eleştirilerden rahatsız olarak muhabire sert bir uyarı yaptığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.

NBA'den Embiid'e soruşturma: "Sana ne yapacağımı göreceksin" - 1

NBA, Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid'in bir muhabirle yaşadığı iddia edilen fiziksel tartışmanın ardından soruşturma başlattığını açıkladı.

Yedi kez NBA All-Star ve 2023 En Değerli Oyuncu, dizindeki sorun nedeniyle bu sezon henüz oynayamadı.

Embiid, Philadelphia soyunma odasında oğluna ve ölen kardeşine atıfta bulunan, aynı zamanda kondisyonunu ve profesyonelliğini eleştiren bir haberden dolayı muhabirle kavga ettiği ortaya çıktı.

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NBA'den Embiid'e soruşturma: "Sana ne yapacağımı göreceksin" - 2

Olay, 76ers'ın Cumartesi günü Memphis Grizzlies'e 124-107 yenilmesinin ardından yaşandı.

NBA'den Embiid'e soruşturma: "Sana ne yapacağımı göreceksin" - 3

"SANA NE YAPACAĞIMI GÖRECEKSİN"

Embiid'in "Bir daha ölen kardeşimi ve oğlumu gündeme getirirsen, sana ne yapacağımı göreceksin ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağım" dediği bildirildi.

Tartışma devam ederken 30 yaşındaki Embiid'in, bir Sixers yetkilisi ikilinin arasına girmeden önce muhabire fiziksel müdahalede bulunduğu iddia ediliyor.

NBA'den Embiid'e soruşturma: "Sana ne yapacağımı göreceksin" - 4

NBA VE KULÜPTEN SORUŞTURMA

NBA ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kulüple birlikte bir soruşturma başlattığını ve durumu çok ciddiye aldığını söyledi.

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