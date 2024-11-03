NBA'den Embiid'e soruşturma: "Sana ne yapacağımı göreceksin"

NBA, Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid'in bir muhabirle yaşadığı iddia edilen fiziksel tartışmanın ardından soruşturma başlattığını açıkladı.

Yedi kez NBA All-Star ve 2023 En Değerli Oyuncu, dizindeki sorun nedeniyle bu sezon henüz oynayamadı.

Embiid, Philadelphia soyunma odasında oğluna ve ölen kardeşine atıfta bulunan, aynı zamanda kondisyonunu ve profesyonelliğini eleştiren bir haberden dolayı muhabirle kavga ettiği ortaya çıktı.