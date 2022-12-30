NBA'de Randle'ın 41 sayılık sezon rekoru galibiyete yetmedi

Knicks, takımda iki üst düzey performansa rağmen yine mağlubiyet alarak üst üste 5. maçından da yenik ayrılmış oldu.

San Antonio Spurs'te Keldon Johnson, 30 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Romeo Langford da 23 sayıyla kariyer rekoru kırdı.