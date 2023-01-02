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NBA'in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti (Gecenin sonuçları 2 Ocak 2023)

NBA Batı Konferansı lideri Nuggets, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Celtics'i 123-111 yendi. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

NBA'in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti (Gecenin sonuçları 2 Ocak 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 3 karşılaşmayla devam edildi.

NBA'in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti (Gecenin sonuçları 2 Ocak 2023) - 2

Denver Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Boston Celtics mücadelesini kazanarak son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

NBA'in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti (Gecenin sonuçları 2 Ocak 2023) - 3

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 30 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı.

Bruce Brown 21 sayı, Aaron Gordon da 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

NBA'in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti (Gecenin sonuçları 2 Ocak 2023) - 4

Celtics cephesinde Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti (Gecenin sonuçları 2 Ocak 2023) - 5

GECENİN SONUÇLARI (2 OCAK 2023):

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 95-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 118-108

Denver Nuggets-Boston Celtics: 123-111

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