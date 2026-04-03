Ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş... Dünya devlerinin bulunduğu listede Türkiye'den tek takım var.

03.04.2026 10:19

NTV - Haber Merkezi

CIES (Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi) Futbol Gözlemevi, son 5 yılda yetiştirdiği oyuncuların satışından en çok para kazanan kulüpleri açıkladı.

Son 5 yılda altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların satışından en çok para kazanan 100 kulüp açıklandı.

CIES'in verilerine göre son 5 yılda altyapı oyuncularından elde edilen bonservis gelirinde en çok kazanan kulüp 366 milyon euro ile Chelsea oldu.

Chelsea'yi bir başka İngiliz devi Manchester City, 318 milyon euro ile takip etti.

Üçüncü sırada ise yine bir başka Premier Lig ekibi Aston Villa yer aldı.

19 ülkeden 100 kulübe yer verilen listeye Türkiye'den yalnızca Trabzonspor girebildi.

Bordo-mavililer, son 5 yılda sattığı 10 futbolcudan toplam 52 milyon euro gelir elde etti.

Bu paranın yüzde 52'sini ise 27 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a satılan Uğurcan Çakır transferinden oluştu.

