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Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti)

Trendyol Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş saat 20.30'da başlayan maçta lider Galatasaray'ı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu. Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbide kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti.

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Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 2

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

Galatasaray'da Frankowski 36. dakikada, Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 3

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray ise 71 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise gelecek haftayı BAY geçecek.

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 4

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY

1' Maç başladı.

3' Beşiktaş etkili geldi! Ceza sahasının solunda topla buluşan Ernest Muçi'nin vuruşu savunmadan kornere gitti. Arthur Masuaku'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Gedson'un kafa vuruşu auta gitti.

15' Galatasaray yedek kulübesinde idari menajer Uğur Yıldız'a sarı kart çıktı.

19' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Frankowski'nin yerden yaptığı ortaya hareketlenen Morata topa dokunamadı ve kaleci Mert, meşin yuvarlağı kontrolüne aldı.

23' GOL! Beşiktaş 1-0 öne geçti! Sol kanattan hızla hücum eden Rafa Silva, kendi getirdiği topu yakın köşeye yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

36' KIRMIZI KART! Galatasaray'da Frankowski, Muçi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Yasin Kol, kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

39' Beşiktaş'ın Muçi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45' GOL! Galatasaray eşitliği yakaladı! Lucas Torreira, ceza yayının biraz gerisinde buluştuğu topa çok sert bir vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Victor Osimhen gole çok yaklaştı! Ceza sahasında topla buluşan Nijeryalı futbolcunun aşırtma vuruşu auta gitti.

66' GOL! Beşiktaş, 2-1 öne geçti! Joao Mario'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Gedson Fernandes tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

69' Barış Alper Yılmaz ve Masuaku karşılıklı sarı kartla cezalandırıldı.

90+5' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+7' Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart gördü.

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 5

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınının dolu olduğu gözlemlendi. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasmanda tribününün tamamını doldurdu.

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 6

SOLSKJAER’DEN DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbi dizilişinde önemli değişiklikler yaptı. Norveçli teknik adam, gol yollarında nokta santrfor tercih etmedi. Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy gibi santrfor oyuncularını yedek kulübesinde oturtan 51 yaşındaki teknik adam, bu bölgede Rafa Silva’yı görevlendirdi.

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti) - 7

Galatasaray'da üç futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte ara transferde kadroya katılan Eren Elmalı, Frankowski ve Morata, ilk kez bir resmi müsabakada siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.

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