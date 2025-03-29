Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş! Galatasaray ilk kez yenildi (Maç özeti)

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY

1' Maç başladı.

3' Beşiktaş etkili geldi! Ceza sahasının solunda topla buluşan Ernest Muçi'nin vuruşu savunmadan kornere gitti. Arthur Masuaku'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Gedson'un kafa vuruşu auta gitti.

15' Galatasaray yedek kulübesinde idari menajer Uğur Yıldız'a sarı kart çıktı.

19' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Frankowski'nin yerden yaptığı ortaya hareketlenen Morata topa dokunamadı ve kaleci Mert, meşin yuvarlağı kontrolüne aldı.

23' GOL! Beşiktaş 1-0 öne geçti! Sol kanattan hızla hücum eden Rafa Silva, kendi getirdiği topu yakın köşeye yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

36' KIRMIZI KART! Galatasaray'da Frankowski, Muçi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Yasin Kol, kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

39' Beşiktaş'ın Muçi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45' GOL! Galatasaray eşitliği yakaladı! Lucas Torreira, ceza yayının biraz gerisinde buluştuğu topa çok sert bir vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Victor Osimhen gole çok yaklaştı! Ceza sahasında topla buluşan Nijeryalı futbolcunun aşırtma vuruşu auta gitti.

66' GOL! Beşiktaş, 2-1 öne geçti! Joao Mario'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Gedson Fernandes tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

69' Barış Alper Yılmaz ve Masuaku karşılıklı sarı kartla cezalandırıldı.

90+5' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+7' Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart gördü.