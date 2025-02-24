Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar

14.28 - ÖZBEK'TEN TARAFTARA UYARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dev maç öncesi taraftarlara uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı.