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Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçına saatler kaldı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray paylaşımda bulunurken, sarı kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, maça saatler kala taraftarına uyarı mesajı yayınladı. Sarı lacivertliler ise taraftarlarının 16.00'da stadyuma hareket edeceğini duyurdu. İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi öncesinde yaşanan tüm gelişmeler...

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 1

KRİTİK DERBİ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 63, Fenerbahçe'nin ise 57 puanı bulunuyor. 

RAMS Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

İşte kritik mücadeleye geri sayım başlarken yaşanan saat saat son gelişmeler...

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Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 2

15.23 - FENERBAHÇE TARAFTARI HAREKET EDİYOR

Fenerbahçe taraftarının 16.00'da hareket edeceğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama:

"Taraftarlarımızın Dikkatine Deplasman tribününde takımımızı destekleyecek taraftarlarımızı stada götürecek otobüsler saat 16.00’da hareket edecektir. Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri ve otobüslerde yerlerini almaları önemle rica olunur."

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 3

14.28 - ÖZBEK'TEN TARAFTARA UYARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dev maç öncesi taraftarlara uyarıda bulundu. 

Açıklamada, "Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz. 

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. 

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 4

12.30 - DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Dev derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Alen Borosak oldu.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 5

12:00 - KAPILARIN AÇILIŞ SAATİ AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü derbi öncesi taraftarları için uyarı bildirimi geçti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada RAMS Park'ın kapılarının saat 17'de, Aslanlı Yol'un ise saat 16:15'te açılacağını duyurdu.

Galatasaray yoğunluktan etkilenmemek adına taraftarları stada erken gelmeleri konusunda uyardı.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 6

11.00 - MERT HAKAN'DAN PAYLAŞIM

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yandaş'ın paylaşımında sarı-kırmızılı kulübe atfedilen sinkaflı bestenin melodisi yer aldı.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar - 7

10:45 - SARI LACİVERTLİLERDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü derbide deplasman tribününde yer alacak taraftarlarına uyarıda bulundu.

Açıklamada toplanma noktası ve hareket saatiyle ilgili bilgi verilirken, "Stadyuma gidiş geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz." denildi.

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