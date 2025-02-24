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Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçına saatler kaldı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yanaş, Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşımda bulunurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maça saatler kala taraftarına uyarı mesajı yayınladı. İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi öncesinde yaşanan tüm gelişmeler...

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 1

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 63, Fenerbahçe'nin ise 57 puanı bulunuyor. 

RAMS Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

İşte kritik mücadeleye geri sayım başlarken yaşanan son gelişmeler...

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Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 2

10:45 | Fenerbahçe Kulübü derbide deplasman tribününde yer alacak taraftarlarına uyarıda bulundu.

Açıklamada toplanma noktası ve hareket saatiyle ilgili bilgi verilirken, "Stadyuma gidiş geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz" denildi.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 3

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Avrupa Ligi'ne erken vedanın üzüntüsünü derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, son dönemdeki üçlü savunma sistemini değiştirecek.

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen 

12:00 | Galatasaray Kulübü derbi öncesi taraftarları için uyarı bildirimi geçti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada RAMS Park'ın kapılarının saat 17'de, Aslanlı Yol'un ise saat 16:15'te açılacağını duyurdu.

Galatasaray yoğunluktan etkilenmemek adına taraftarları stada erken gelmeleri konusunda uyardı.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 4

DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

12.30 |  Dev derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Alen Borosak oldu.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 5

DEV REKABETTE 402. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu bu akşam oynanacak. 

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi.

123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 6

17 FUTBOLCU İLK DERBİSİNİ YAŞAYABİLİR 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbide toplam 17 futbolcu, görev verilmesi halinde taraflar arasındaki bir müsabakada ilk kez forma giyecek. 

Sarı-kırmızılıların geniş kadrosunda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in yanı sıra yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. 

Sarı-lacivertlilerin ise daha öncesinde kadrosunda yer alan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra altyapıdan A takıma katılan Yusuf Akçiçek, şans bulmaları halinde derbide ilk kez oynayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ve Anderson Talisca da teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihine göre sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 7

MERT HAKAN'DAN PAYLAŞIM

11.00 | Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yandaş'ın paylaşımında sarı-kırmızılı kulübe atfedilen sinkaflı bestenin melodisi yer aldı.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 8

DERBİLERDE İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 63 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi.

Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 63 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı - 9

DURSUN ÖZBEK'TEN TARAFTARA UYARI

14.28 | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dev maç öncesi taraftarlara uyarıda bulundu. 

Açıklamanın bir kısmında, "Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz. 

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. 

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