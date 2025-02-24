Nefesler tutuldu, derbiye geri sayım başladı: Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım, Dursun Özbek'ten uyarı
Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçına saatler kaldı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yanaş, Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşımda bulunurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maça saatler kala taraftarına uyarı mesajı yayınladı. İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi öncesinde yaşanan tüm gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 63, Fenerbahçe'nin ise 57 puanı bulunuyor.
RAMS Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Slavko Vincic düdük çalacak.
İşte kritik mücadeleye geri sayım başlarken yaşanan son gelişmeler...