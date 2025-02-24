Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan iki takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunurken bu avantajını derbide kullanmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısında üç puana ulaşarak rakibi üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Rams Park’ta oynanan son derbi mücadelesini sarı-lacivertliler, 10 kişi kazanmayı başarmıştı. Sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ise Galatasaray kazandı. Galatasaray’da gözler Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe’de ise Talisca, En-Nesyri, Dzeko gibi oyuncular takımının en önemli kozu. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbiye ilişkin gelişmeler…