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Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Okan Buruk’un çalıştırdığı lider Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Avrupa’da tur atlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray karşısında kazanarak puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor. Galatasaray’da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün’ün ise kadroda olması bekleniyor. Fenerbahçe’de ise Diego Carlos ve İsmail Yüksek takımlarını yalnız bırakacak. İki takımda da gözler golcülerde olacak. Portekizli çalıştırıcının Galatasaray karşısında üçlü savunmayı bozması beklenmiyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin oynanacağı saat ve ekranlara geleceği kanal…

Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 1

Süper Lig’de sezonun maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan iki takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunurken bu avantajını derbide kullanmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısında üç puana ulaşarak rakibi üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Rams Park’ta oynanan son derbi mücadelesini sarı-lacivertliler, 10 kişi kazanmayı başarmıştı. Sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ise Galatasaray kazandı. Galatasaray’da gözler Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe’de ise Talisca, En-Nesyri, Dzeko gibi oyuncular takımının en önemli kozu. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbiye ilişkin gelişmeler…

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Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 2

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Derbi için heyecanlı geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig’de sezonun mücadelesinde Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

Kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 3

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 23 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken Fenerbahçe ise yoluna 2 mağlubiyetle devam ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Derbi Türkiye’den ise beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 4

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 5

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ BELLİ OLDU

Ev sahibi Galatasaray’da cezalı oyuncu bulunmazken Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 6

DERBİLERDE GALATASARAY’IN YÜZÜ GÜLÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 7

RAMS PARK’TA SON MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.

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