Nefesler tutuldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Okan Buruk’un çalıştırdığı lider Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Avrupa’da tur atlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray karşısında kazanarak puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor. Galatasaray’da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün’ün ise kadroda olması bekleniyor. Fenerbahçe’de ise Diego Carlos ve İsmail Yüksek takımlarını yalnız bırakacak. İki takımda da gözler golcülerde olacak. Portekizli çalıştırıcının Galatasaray karşısında üçlü savunmayı bozması beklenmiyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin oynanacağı saat ve ekranlara geleceği kanal…
Süper Lig’de sezonun maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan iki takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunurken bu avantajını derbide kullanmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısında üç puana ulaşarak rakibi üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Rams Park’ta oynanan son derbi mücadelesini sarı-lacivertliler, 10 kişi kazanmayı başarmıştı. Sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ise Galatasaray kazandı. Galatasaray’da gözler Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe’de ise Talisca, En-Nesyri, Dzeko gibi oyuncular takımının en önemli kozu. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbiye ilişkin gelişmeler…