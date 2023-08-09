Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekiplerinden Neftçi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Neftçi karşısında galibiyet alıp tur kapısını aralamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Neftçi ile kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı rahat eleyen Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçından da galibiyetle ayrılıp saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?