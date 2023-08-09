Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek.



Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak.



Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.