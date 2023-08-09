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Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekiplerinden Neftçi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Neftçi karşısında galibiyet alıp tur kapısını aralamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Neftçi ile kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı rahat eleyen Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçından da galibiyetle ayrılıp saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu - 2

NEFTÇİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu - 3

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Neftçi karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

Mert, Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Umut Meraş, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu - 4

İKİ TAKIMIN 2. ELEME TURU PERFORMANSI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu - 5

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak.

Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu - 6

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

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