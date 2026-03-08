"Neticeyi Uğurcan Çakır belirledi" Yazarlar Beşiktaş - Galatasaray derbisi için ne dedi?

"Galatasaray golü attı, sonra üzerine yattı"

İlk yarı pozisyonsuz geçerken sahanın o dakikaya kadar en kötü futbolcusu Leroy Sane’nin altıpas çizgisi üzerinde topla buluşturduğu Victor Osimhen kafayla golü attı ve yakaladığı tek fırsatı gole çevirdi. Kanımca Ersin Destanoğlu o pozisyonda geriye doğru adımlarken yakalanmasaydı o topu çıkartabilirdi.

İkinci yarı, ilk 45 dakikanın aksine Beşiktaş’ın adeta tek kale oyunu ve baskısıyla geçti. Ancak oyunu kendi yarı sahasında kabullenen Galatasaray, büyük bölümde iyi savunma yaptı, merkezi iyi kapattı ve süreyi de eriterek siyah beyazlıların tempoyu yükseltmesine izin vermedi.

10 kişi kalan Galatasaray karşısında Beşiktaş daha agresif ve tempolu bir oyun ortaya koymalıydı. Galatasaray’ın buna izin vermedi, oyunu çok iyi soğuttular, Okan Buruk da değişiklikleri sakin ve yerinde yapıp skoru tutmayı başardı. Güntekin Onay-Hürriyet