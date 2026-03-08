"Neticeyi Uğurcan Çakır belirledi" Yazarlar Beşiktaş - Galatasaray derbisi için ne dedi?
08.03.2026 09:41
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray dün akşam Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları maçın ardından Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi.
"Galatasaray golü attı, sonra üzerine yattı"
İlk yarı pozisyonsuz geçerken sahanın o dakikaya kadar en kötü futbolcusu Leroy Sane’nin altıpas çizgisi üzerinde topla buluşturduğu Victor Osimhen kafayla golü attı ve yakaladığı tek fırsatı gole çevirdi. Kanımca Ersin Destanoğlu o pozisyonda geriye doğru adımlarken yakalanmasaydı o topu çıkartabilirdi.
İkinci yarı, ilk 45 dakikanın aksine Beşiktaş’ın adeta tek kale oyunu ve baskısıyla geçti. Ancak oyunu kendi yarı sahasında kabullenen Galatasaray, büyük bölümde iyi savunma yaptı, merkezi iyi kapattı ve süreyi de eriterek siyah beyazlıların tempoyu yükseltmesine izin vermedi.
10 kişi kalan Galatasaray karşısında Beşiktaş daha agresif ve tempolu bir oyun ortaya koymalıydı. Galatasaray’ın buna izin vermedi, oyunu çok iyi soğuttular, Okan Buruk da değişiklikleri sakin ve yerinde yapıp skoru tutmayı başardı. Güntekin Onay-Hürriyet
"Okan Buruk ve Sane’ye rağmen..."
Sane'nin kırmızı kokan pozisyon sonrası kötü oyununu asistle süslediği ilk yarı sonunda yerini Lang'a bırakması gerekiyordu. Buruk, bağıra bağıra gelen kırmızı kartı önleyemedi.
Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başlamışken 10 kişi kalan takımında merkezde oyunu soğutan Sara da kenara gelince ev sahibi maçı rakip sahaya yıktı. Beşiktaş'ın iki kanadındaki 4 adamın hücumda "derbi seviyesi"ne çıkamadığı maçta Buruk, her değişikle takımını biraz daha kalesine yasladı.
Osimhen elbette ki sadece golüyle değil mücadelesi ve fark yaratan oyunuyla, Uğurcan da nefis iki tokatlaması, altı pas hakimiyeti ve isabetli paslarıyla, Abdülkerim müthiş defansıyla G.Saray'ı zafere taşıdı. Buruk ve Sane'ye rağmen kazanılmış bir derbi oldu. Bülent Timurlenk-Sabah
"Hata Beşiktaş’ta"
Kadro kalitesi, Okan Buruk'un taktik disiplini ve 10 kişiyle bile mental üstünlük Galatasaray'daydı. Lider olmanın getirdiği öz güven de hissedildi. Hep derler ya 'Atanın da tutanın da iyi olacak' diye. İşte Galatasaray, bu formülle artık şampiyonluğa yüzde 60 daha yakın. Beşiktaş ilk 45 dakikayı çöpe atmayıp ağırlığını koysaydı sonuç böyle olmazdı. Sen avantajı G.Saray'a verince maçı çeviremedin!
Maçın hakemi Ozan Ergün ise facia bir yönetim gösterdi. Kartları da verdikleri, vermedikleri kararlarıyla can yaktı. Pozisyonları takip edemedi. Yan hakem var, VAR var, AVAR var ama futbol bilgileri yok. Kuralları uygulamıyorlar. Maçın ağırlığını kaldıramadı. Derbilere yabancı hakem şart. Murat Özbostan-Sabah
"Galatasaray ruhu"
Futbolda kaleciler için söylenen çok önemli bir söz vardır. “Herkesin hata yapabileceği zamanlarda arkada güvenilir birisi olmalı.
Tam da Uğurcan için söylenen bir söz. Ama tabii Galatasaray’ın bu galibiyetini sadece Uğurcan’a bağlamamak lazım. Özellikle 2. yarı Galatasaray ruhunu ortaya koydu. O ruhla ve o mücadelesi ile maçı da kazanmayı bildi. Bana göre şampiyonluk yolunda yüzde 80’lik yolu kat etti.
Galatasaray bu yarıda bir kere pozisyon yakaladı. Onu da attı. Zaten büyük futbolcuların önemi burada öne çıkıyor. Sane öyle bir pas attı ki Osimhen’in böyle bir topu gole çevirmesi mümkün değildi. Tabii Beşiktaş savunmasını da unutmamak lazım. Yani orada Osimhen’i bu kadar boş bırakmak intihar gibi bir şeydi.
Beşiktaş ilk yarıda oynadığı kötü futbolun cezasını acı çekerek bitirdi. Galatasaray da usta ayakları ve mücadelesi ile çok önemli üç puanı almayı başardı. Halil Özer-Milliyet
"Neticeyi Uğurcan Çakır belirledi!"
İlk yarıda pasif gözüken Beşiktaş, ikinci devreyeyse büyük bir coşkuyla başladı... 46 ile 62 arası, yani 11’e 11 oynanan bölümde de üstün olan taraf siyah-beyazlılardı zaten. 62’de gelen kırmızı kart sonrasıysa maç büyük ölçüde tek kaleye döndü, Beşiktaş son yarım saatte 5-6 net fırsat yakaladı anc
Uzatmalarla beraber 40 dakika 1 kişi eksik oynayan Galatasaray, peş peşe defansif hamlelerle içerideki savunmacı sayısını artırdı. Son çeyrekte 4 savunmacı + ön liberoda Singo-Torreira, orta saha kanatlarında da Sallai-Eren oynadılar. Yani bir bakıma 1-8-1’e döndü sarı kırmızılılar son çeyrekte. Ancak Beşiktaş’ın bu bölümde yakaladığı net fırsatlarda Uğurcan Çakır başroldeydi hep. Hatta dün ikinci devrede maçın neticesini Uğurcan’ın belirlediğini söylersek, sanırım yanılmış olmayız. Uğur Meleke-Hürriyet