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Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor’la karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 1

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.

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Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 2

Siyah-beyazlılar maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk 11’iyle başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 3

Siyah-beyazlılarda Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 4

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor ise hazırlık maçına Übeyd Adıyaman, Titebah, Mustafa Eser, Glumac, Serkan Göksu, Doğukan Saral, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Melih Okutan, Bardhi, Batuhan Çelik 11’iyle müsabakada yer aldı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 5
Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 6
Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0 - 7
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