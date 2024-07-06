Nevzat Demir Tesisleri’nde sessiz prova | Beşiktaş: 0 - Ümraniyespor: 0
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor’la karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.