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Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor

Newcastle United'ın yıldızı Joelinton araç kullanmakla suçlandığı davada hakim karşısına çıkacak. Konu hakkında konuşan teknik direktör Eddie Howe, "Joe çok pişman ve çok üzgün. Durumun ciddiyetini biliyor" dedi.

Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor - 1

Alkollü araç kullanmakla suçlanan Joelinton, 26 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.


Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor - 2

Teknik direktör Eddie Howe, Brezilyalı oyuncunun ceza alması durumunda takımda tutması veya bırakması konusunda vermesi gereken kararın zor olduğunu aktardı.


Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor - 3

Howe, "Bu çok büyük bir şok oldu. Zor bir durum. Joe çok pişman, çok üzgündü. Sanırım durumun ciddiyetini biliyor" dedi.


Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor - 4

Howe sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette davaya saygımdan çok fazla ayrıntıya giremem, ancak sorumluluklarını anladığını düşünüyorum. Şu anda onu desteklediğimiz bir konumdayız ve bir futbol kulübü olarak da durumun ciddiyetini anlıyoruz."


Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor - 5

Ligde 3. sırada bulunan Newcastle United, yarın kendi evinde Fulham'ı ağırlayacak.

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