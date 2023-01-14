Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor

Alkollü araç kullanmakla suçlanan Joelinton, 26 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
Teknik direktör Eddie Howe, Brezilyalı oyuncunun ceza alması durumunda takımda tutması veya bırakması konusunda vermesi gereken kararın zor olduğunu aktardı.
Howe, "Bu çok büyük bir şok oldu. Zor bir durum. Joe çok pişman, çok üzgündü. Sanırım durumun ciddiyetini biliyor" dedi.
Howe sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette davaya saygımdan çok fazla ayrıntıya giremem, ancak sorumluluklarını anladığını düşünüyorum. Şu anda onu desteklediğimiz bir konumdayız ve bir futbol kulübü olarak da durumun ciddiyetini anlıyoruz."
Ligde 3. sırada bulunan Newcastle United, yarın kendi evinde Fulham'ı ağırlayacak.