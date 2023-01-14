Newcastle United'ın yıldızı Joelinton hakim karşısına çıkıyor

Howe sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette davaya saygımdan çok fazla ayrıntıya giremem, ancak sorumluluklarını anladığını düşünüyorum. Şu anda onu desteklediğimiz bir konumdayız ve bir futbol kulübü olarak da durumun ciddiyetini anlıyoruz."





