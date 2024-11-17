Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil"
Transferde adı Palmeiras ile anılan ve son 1 yıldır sakatlıklarla boğuşan Neymar için Brezilya temsilcisinden açıklama geldi. Kulüp başkanı Leila Pereira, "Palmeiras bir hastane değil. Palmeiras tarafından transfer edilen bir oyuncunun hemen oynamaya hazır olmamasını kabul etmiyorum." diyerek bu iddiaları yalanladı. Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Neymar'ın çocukluk kulübü olan Santos'a geri dönebileceği de iddia edildi.
Brezilya ekibi Palmeiras, Neymar'ın kulübe transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Breezilyalı yıldız oyuncu geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olduğundan bu yana form tutmakta zorlanıyor.
Ekim 2023'te milli takım maçında sakatlık yaşayan Neymar, yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.