Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil"

"BURASI HASTANE DEĞİL"

Ancak UOL'ye konuşan Palmeiras başkanı Leila Pereira, "Harika bir oyuncu ama Santos'a gidiyor. Bilmiyorum, Santos'a sormanız lazım ama burada olmaz, gelmez. Hemen gelebilecek, koç karar verirse yarın başlayabilecek birine yatırım yapmak istiyorum. Palmeiras bir hastane değil. Palmeiras tarafından imzalanan bir oyuncunun hemen oynamaya hazır olmamasını kabul etmiyorum." diyerek bu iddiaları yalanladı.