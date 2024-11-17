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Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil"

Transferde adı Palmeiras ile anılan ve son 1 yıldır sakatlıklarla boğuşan Neymar için Brezilya temsilcisinden açıklama geldi. Kulüp başkanı Leila Pereira, "Palmeiras bir hastane değil. Palmeiras tarafından transfer edilen bir oyuncunun hemen oynamaya hazır olmamasını kabul etmiyorum." diyerek bu iddiaları yalanladı. Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Neymar'ın çocukluk kulübü olan Santos'a geri dönebileceği de iddia edildi.

Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil" - 1

Brezilya ekibi Palmeiras, Neymar'ın kulübe transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. 

Breezilyalı yıldız oyuncu geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olduğundan bu yana form tutmakta zorlanıyor.

Ekim 2023'te milli takım maçında sakatlık yaşayan Neymar, yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.

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Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil" - 2

Geçen ay kulübü için kısa bir süreliğine sahalara dönmüştü ancak bir kez daha hamstring sakatlığı yaşadı ve bu sakatlığın onu dört ila altı hafta sahalardan uzak tutacağı öğrenilmişti.

Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil" - 3

Çocukluk kulübü Santos'un ilgisi nedeniyle 32 yaşındaki oyuncunun Ocak 2025 gibi erken bir tarihte Suudi Pro Lig kulübünden ayrılabileceği iddia ediliyor.

Brezilya ekibinin Neymar'ı ülkesine geri getirmek için somut bir teklif hazırladığı bildirilirken, Palmeiras'ın da devreye girebileceği öne sürülüyordu. 

Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil" - 4

"BURASI HASTANE DEĞİL"

Ancak UOL'ye konuşan Palmeiras başkanı Leila Pereira, "Harika bir oyuncu ama Santos'a gidiyor. Bilmiyorum, Santos'a sormanız lazım ama burada olmaz, gelmez. Hemen gelebilecek, koç karar verirse yarın başlayabilecek birine yatırım yapmak istiyorum. Palmeiras bir hastane değil. Palmeiras tarafından imzalanan bir oyuncunun hemen oynamaya hazır olmamasını kabul etmiyorum." diyerek bu iddiaları yalanladı.

Neymar iddialarına Palmeiras'tan yanıt: "Burası hastane değil" - 5

Brezilyalı yıldız şimdilik formunu tamamen geri kazanmaya odaklanacağı ve Ocak 2025'te Al-Hilal'de forma giymek için çalışacağı aktarıldı.

Kondisyonuna bağlı olarak, Al Hilal'in Neymar'ı 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Suudi Pro Ligi'ne kaydettirip kaydettirmemeye karar vereceği belirtildi.

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