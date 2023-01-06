NFL'de maç sırasında kalbi duran Damar Hamlin komadan çıktı

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin komadan çıktı.
Hamlin, ilk tepkisinde doktorlara maçı kimin kazandığını sordu.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Hamlin’in doktorlarından Timothy Pritts, bu soruya “Damar sen kazandın, hayatının maçını kazandın” yanıtını verdiğini söyledi.
Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bir yoğun bakım ünitesinde bulunan Hamlin tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor.
Takımından yapılan açıklamada “Ciğerleri iyileşmeye devam ediyor ve düzenli bir şekilde iyileşiyor. Gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkürler” ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
ABD’deki Amerikan futbolu ligi NFL’de yer alan Buffalo Bills takımının yıldızı maç sırasında kalp krizi geçirmişti.
24 yaşındaki Hamlin, bir ikili mücadele sırasında kalp krizi geçirdikten sonra yere yığılmış, ilkyardım görevlileri yarım saat süren müdahalelerinin ardından Hamlin’i ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Maç ise süresiz olarak ertelenmişti.