N'Golo Kante'nin "Hatun annesi" Sivas'ta onu bekliyor. "Mantı sözüm vardı, beni bulur"
05.02.2026 14:24
İHA
Transferinin tamamlanmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen N'Golo Kanté'yi Fenerbahçe taraftarı kadar Sivas'ta yaşayan Hatun teyze de bekliyor. Fransız golcuya mantı özü olduğunu söyleyen Hatun teyze, "O gelir beni bulur." diyor.
Fransız golcü N'Golo Kante'nin Sivas'ta yaşayan Hatun Çağrıcı ile ilişkisi dikkat çekiyor.
Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu.
Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti.
Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya “Hatun anne” diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetmişti.
"DAVET ETMEYE GEREK YOK, KANTE BENİ BULUR"
O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk." dedi.
Çağrıcı, "Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah." diye konuştu.
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verileceği duyuruldu.
MAAŞI DA AÇIKLANDI
Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante’ye 5 milyon 500 bin euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon euro ücret ödeyeceği kaydedildi.
BİNLERCE KİŞİ ONU BEKLEDİ
Kante'yi taşıyan özel uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Fenerbahçe taraftarı, Kante ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.
FENERBAHÇE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fransız yıldız N'Golo Kante transferine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Saran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkürlerini iletmişti.
Fransız yıldızın transferine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullanmıştı.
KANTE'NİN KARİYERİ
Futbola Fransa'nın Suresnes ekibinde başlayıp Boulogne'a transfer olan Kante, burada geçirdiği 3 sezonun ardından Caen'e imza attı. Caen'deki 2 sezonluk performansının ardından Premier Lig ekibi Leicester City'le anlaşmaya varan Kante, 2015-2016 sezonunda yaşanan şampiyonluğun ardından Chelsea'nin yolunu tuttu.
Kante, 2016-2017 sezonunda da Chelsea'de yampiyonluk yaşayarak üst üste 2 sezonda 2 farklı takımda Premier Lig'i kazandı.
2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın as oyuncusu olan Kante, milli takımla kupayı kaldırmayı başardı.
Chelsea'de 7 sezon kalan, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Kante, 2023-2024 sezonu başında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibiyle anlaşmaya vardı.
Kante, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı.