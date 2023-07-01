Nicolas Jackson Chelsea'de: 8 yıllık imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı kadrosuna kattı. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...
Nicolas Jackson-Chelsea
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 8 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Villarreal ile son iki sezonda 48 maça çıkan Jackson, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.