Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yeni transfer Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Devre arasında Roma’dan kadroya dahil edilen Zaniolo, ikinci yarının başında Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada ağları havalandırdı.
Resmi maçlardaki son golünü Roma formasıyla 3 Kasım 2022 tarihinde oynanan Ludogorets maçında kaydeden Nicolo Zaniolo, uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Galatasaray’ın lige verilen arada oynadığı iki hazırlık maçında da ağları havalandıran Zaniolo, ilk resmi maçında da gol kaydetti.
Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Cicaldau, Ağustos 2021'de Giresunspor karşısında ilk maçında golünü atmıştı.
Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anılarak "Muhammed Zaniolo" anonsu yapıldı.