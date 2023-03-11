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Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçında ağları havalandırdı.

Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı - 1

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yeni transfer Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı - 2

Devre arasında Roma’dan kadroya dahil edilen Zaniolo, ikinci yarının başında Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada ağları havalandırdı.

Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı - 3

Resmi maçlardaki son golünü Roma formasıyla 3 Kasım 2022 tarihinde oynanan Ludogorets maçında kaydeden Nicolo Zaniolo, uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı - 4

Galatasaray’ın lige verilen arada oynadığı iki hazırlık maçında da ağları havalandıran Zaniolo, ilk resmi maçında da gol kaydetti.

Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Cicaldau, Ağustos 2021'de Giresunspor karşısında ilk maçında golünü atmıştı. 

Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı - 5

Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anılarak "Muhammed Zaniolo" anonsu yapıldı.

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