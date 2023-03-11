Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı

Galatasaray’ın lige verilen arada oynadığı iki hazırlık maçında da ağları havalandıran Zaniolo, ilk resmi maçında da gol kaydetti.

Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Cicaldau, Ağustos 2021'de Giresunspor karşısında ilk maçında golünü atmıştı.