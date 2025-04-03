Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey"

"BUNU İLK DEFA GÖRÜYORUM"

"Bizde bazı teknik direktörler aman kendi performansım konuşmasın diye mazeret uydurur. Bu hareket mazur görülebilir mi? Burnunu sıkmak nedir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu nedir? Bir insan bunu niye yapar? Maymun gibi zıplıyor dedin sana koskoca Fenerbahçe camiası sahip çıktı. Sen gidip niye burun sıkarsın?"