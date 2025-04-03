Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey"
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan, tansiyonun ve mücadele dozunun yüksek olduğu dev derbide kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.