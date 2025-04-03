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Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan, tansiyonun ve mücadele dozunun yüksek olduğu dev derbide kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.

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Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 2

Saha dışında 4 kırmızı kartın çıktığı müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Victor Osimhen kaydederken, sarı - lacivertlilerin tek sayısı Sebastian Szymanski'den geldi.

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 3

Bu sonucun ardından Galatasaray adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe organizasyona veda etti.

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 4

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu eleştirirken Galatasaray'ın futbolunu övdü. İşte Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalındaki değerlendirmeleri:

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 5

"NİYE GELDİN HOCAM?"

"Evleri mi değiştirdiler benim mi haberim yok. Fenerbahçe, Galatasaray'ın stadında kaybetmiyor. İçeriye geliyor, ligde kupada yeniliyor. İlk yarıdaki Galatasaray'ı alkışlamayan futboldan anlamıyor derim. Bütün ibreler Fenerbahçe'ye dönükken ilk yarıda hiçbir şey üretemiyor. Bunu görünce dersin ki dokunuş zamanı. Benim aklım almıyor. Hoca ligde ilk 5 sıradaki takımlara dokunmadın. Niye geldin hocam?"

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 6

"İSMAİL HOCA NEDEN GİTTİ?"

"Fenerbahçe taraftarları gözünüzü seveyim bu soruyu sorun. Niye geldin? Hocaya sorun, yönetime sorun. İsmail hoca 99 puan aldı, neden gitti? Sen hangi kritik maçta ne yaptın hocam?"

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 7

"DÜNYAYA FOTOĞRAFIMIZI VERDİK"

"Aralarında ne oldu bilemem, Mourinho geliyor burnunu sıkıyor. Okan hoca da kendini yere atıyor. Bunu da mı gördük? Sahanın içinde de futbol var aslında, kısır bir derbi değil. Dünyaya fotoğrafımızı verdik. Güzel oldu."

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 8

"BUNU İLK DEFA GÖRÜYORUM"

"Bizde bazı teknik direktörler aman kendi performansım konuşmasın diye mazeret uydurur. Bu hareket mazur görülebilir mi? Burnunu sıkmak nedir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu nedir? Bir insan bunu niye yapar? Maymun gibi zıplıyor dedin sana koskoca Fenerbahçe camiası sahip çıktı. Sen gidip niye burun sıkarsın?"

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya ateş püskürdü: "Niye geldin hocam? Başarısızlık böyle örtülmez ağabey" - 9

"BAŞARISIZLIK BU HAREKETLERLE ÖRTÜLMEZ AĞABEY"

"Geldiğin günden beri bir söylemlerin var. Okan hoca bir başta sustu. Sonra o da girdi tartışmaya artık birebir. Mourinho başarısızlık bu hareketlerle örtülmez ağabey. Fenerbahçe derbilerinin bu ligde önemini anlamadın mı? Bu maç önemli."

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