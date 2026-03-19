Noa Lang'ın parmağı koptu, Osimhen'in kolu kırıldı! Galatasaray son durumlarını açıkladı
19.03.2026 08:52
Son Güncelleme: 19.03.2026 09:06
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Devler Ligi'ne veda ettiği Liverpool maçında iki talihsiz sakatlık yaşandı. Yıldız golcü Victor Osimhen'in kolu kırıldı, Noa Lang'ın ise başparmağında ciddi bir kesik oluştu. Galatasaray iki futbolcunun son durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool'a konuk olduğu maçta iki talihsiz sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in kolu kırıldı, onun yerine oyuna dahil olan Noa Lang reklam panolarına çarptı ve başparmağından ciddi şekilde yaralandı.
Galatasaray'dan iki futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama geldi.
OSIMHEN İLK DEVREYİ ACI İÇİNDE TAMAMLADI
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, Liverpoollu futbolcu ile girdiği pozisyonda kolu kırıldı.
Karşılaşmanın ilk devresini acı içinde tamamlayan Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Noa Lang'a bıraktı.
LANG'IN PARMAĞI CİDDİ ŞEKİLDE KESİLDİ
Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterdiğinde bu kez Noa Lang talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Lang, reklam panolarına çarptığı sırada başparmağından yaralandı.
Sedye yardımıyla oyundan çıkarılan futbolcuya Liverpool taraftarı alkışlarıyla destek vermeye çalıştı.
YETKİLİLER İNCELEME YAPTI
Galatasaraylı futbolcu Lang'ın ciddi şekilde yaralanmasına neden olan kale arkasındaki reklam panolarında Liverpool kulübü yetkilileri maç sonunda inceleme yaptı.
OSIMHEN'İN KOLUNDA KIRIK VAR
Galatasaray, iki futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı." denildi.
Açıklamada futbolcunun sağ ön kolunda kırık olduğu ve alçı yapıldığı kaydedildi, "Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
LANG OPERASYON GEÇİRECEK
Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.