Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin kritik maçta muhtemel 11'i
26.02.2026 10:40
Son Güncelleme: 26.02.2026 15:43
AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Nottingham Forest ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, maçı uzatmalara götürebilmesi için deplasmanda oynayacağı maçta en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Kritik maçta Fenerbahçe'de tam 7 oyuncu eksik olacak. Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest karşısında galibiyet arayacak. Sahasında oynadığı maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı farklı mağlup etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki tur ihtimalleri belli oldu. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NOTTİNGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.
City Ground'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i şu şekilde:
“Tarık, Semedo, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, Cherif.”
FENERBAHÇE'DE TAM 7 EKSİK
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.
Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.
Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.