Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin kritik maçta muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Nottingham Forest ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, maçı uzatmalara götürebilmesi için deplasmanda oynayacağı maçta en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Kritik maçta Fenerbahçe'de tam 7 oyuncu eksik olacak. Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?