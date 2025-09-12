Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a... Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota Silva İstanbul'da!
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.