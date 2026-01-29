Nüfusu stadyuma sığan şehir imkansızı yaşıyor, kimse inanmadı onlar başardı
53 bin kişilik nüfusa sahip Norveç'in küçük şehri dengeleri alt üst etti. Şampiyonlar Ligi'nde kimsenin şans vermediği ekip, imkansızı başardı. İşte ayrıntılar ve Bodo'nun hikayesi...
BİLETİ MADRİD'İN ELİNDEN ALDILAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maçlar sonunda 3 puanı bulunan Bodo/Glimt, zor olanı başardı.
7. haftada önce Manchester City'i 3-1 mağlup eden Norveç ekibi, son haftada da deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk 24 takım arasına girmeyi başardı.
Atletico Madrid ise 13 puanla 14'üncü sıraya gerileyerek doğrudan son 16 biletini kaçırdı ve play-off oynamak zorunda kaldı.
GEÇEN YIL AVRUPA'DA FİNALİ KAÇIRDILAR
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Norveç temsilcisi Avrupa Ligi'nde boy göstermişti.
Bodo, çeyrek finalde Lazio'yu elemiş ancak yarı finalde Tottenham'a elenerek tarihi bir başarı daha elde etmitşi.
GALATASARAY'LA DA OYNADILAR
Ekim ayında Türkiye'ye gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşan Bodo, sarı kırmızılı ekibe Rams Park'ta 3-1 mağlup olmuştuı.
City ve Madrid gibi devleri yenen Bodo, Tottenham ve Dortmund gibi büyük takımlarla da berabere kalmayı başarmıştı.
MART AYINI BEKLİYORLAR
Norveç Ligi'nde şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Bodo'nun hedefi play-off turunu geçerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek.
Norveç'te liglerde yeni sezon mart ayında başlayacak.
TAM 8 YILDIR GÖREVDE
Bu başarının mimarlarından biri Bodo'nun hocası Kjetil Knutsen.
57 yaşındaki çalıştırıcı, 2018 yılında takımın başına geçtiği günden bugüne istikrarlı bir şekilde takımının başında görev yapıyor.
Norveçli çalıştırıcı çıktığı 357 maçta 1.99'luk başarı ortalaması elde etti.
Knutsen, Bodo'nun başında ligde 4 şampiyonluğu bulunuyor.
SON 16 İÇİN PLAY-OFF KALAN TÜM TAKIMLAR
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.