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Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022)

NBA'de Nuggets, sahasında Grizzlies'i 105-91 yenerek Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi. Yükselen form grafiğiyle dikkati çeken Knicks, konuk ettiği Warriors'ı 132-94'lük skorla geçti.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 5 maçla devam edildi.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 2

Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 13 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 3

Ev sahibi takımda Aaron Gordon 24 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Bruce Brown da 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 4

Grizzlies'te ise Ja Morant'in 35 sayı, 10 asistlik performansı, sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 5

KNICKS'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Yükselen form grafiğiyle dikkati çeken New York Knicks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 132-94'lük skorla geçti.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 6

Art arda 8 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 22, Jalen Brunson 21, Quentin Grimes 19 ve RJ Barrett 18 sayı kaydetti.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 7

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Warriors'ın Stephen Curry ve Andrew Wiggins'ten yoksun çıktığı mücadelede öne çıkan ismi, 26 sayıyla Jordan Poole oldu.

Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi (NBA'de gecenin sonuçları 21 Aralık 2022) - 8

GECENİN SONUÇLARI (21 ARALIK 2022):

Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-126

Miami Heat-Chicago Bulls: 103-113

New York Knicks-Golden State Warriors: 132-94

Phoenix Suns-Washington Wizards: 110-113

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-91

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