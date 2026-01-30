Oğlu yere yığıldı, Robin van Persie hemen yanına koştu. 12 günlük rüya kâbusla bitti

Van Persie maç sonu yaptığı açıklamada, “Bu çok üzücü. Çok büyük acı... İlk belirtiler hiç iyi görünmüyor. Bu hem bir antenör olarak hem de bir baba olarak çok üzücü.” ifadelerini kullandı.



12 GÜN ÖNCE DERBİDE 2 GOL ATMIŞTI

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, 12 gün önce derbide oğlunu oyuna almış ve oğlu 2 gol atmıştı.

Van Persie 3-1 geride oldukları Sparta Rotterdam maçında oğlu Shaqueel'e forma verdi.

19 yaşındaki oyuncu iki dakikada iki gol atarak skoru 3-3'e taşıdı ancak Feyenoord, uzatma anlarında yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı