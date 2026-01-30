Oğlu yere yığıldı, Robin van Persie hemen yanına koştu. 12 günlük rüya kâbusla bitti
Shaqueel van Persie, 18 Ocak'ta oynanan derbiye damgasını vurarak adeta babasını kurtarmıştı. Dün oynanan karşılaşmada ise sakatlık kâbusu yaşadı. Feyenord Teknik direktörü Robin van Persie, oğlunun durumu yakından takip etti. Alınan skorla Feyenord Avrupa Ligi'nden de elendi. İşte ayrıntılar ve Avrupa Ligi'nde dün gece yaşananlar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Feyenoord, Avrupa defterini kapattı. Maçta korkutan bir sakatlık da yaşandı.
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie duygusal anlar yaşadı.
OĞLUNUN YANINA KOŞTU
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, 74. dakikada dizinden sakatlanarak oyundan çıktı.
Shaqueel'i teselli eden ilk isim ise, hem babası hem de teknik direktörü olan Robin van Persie oldu. Duygusal anlar yaşayan Robin van Persie hemen oğlunun yanına koşarak sağlık ekibinden bilgi aldı.
"İLK BELİRTİLER HİÇ İYİ GÖRÜNMÜYOR"
Van Persie maç sonu yaptığı açıklamada, “Bu çok üzücü. Çok büyük acı... İlk belirtiler hiç iyi görünmüyor. Bu hem bir antenör olarak hem de bir baba olarak çok üzücü.” ifadelerini kullandı.
12 GÜN ÖNCE DERBİDE 2 GOL ATMIŞTI
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, 12 gün önce derbide oğlunu oyuna almış ve oğlu 2 gol atmıştı.
Van Persie 3-1 geride oldukları Sparta Rotterdam maçında oğlu Shaqueel'e forma verdi.
19 yaşındaki oyuncu iki dakikada iki gol atarak skoru 3-3'e taşıdı ancak Feyenoord, uzatma anlarında yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı
AVRUPA LİGİ'NDE YAŞANANLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırayı aldı.
Son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille, Freiburg'a 1-0 yenildi. Midtjylland ise Aral Şimşir'in gol attığı maçta Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti.
TUR ATLAYANLAR VE PLAY-OFF
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 bileti almaya çalışacak.
Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Play-off maçları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.
Fransa ekibi Olimpik Lyon, lig etabını ilk sırada tamamladı.
Lyon, son haftada PAOK'u 4-2 yenerek 21 puan ve averajla Aston Villa'nın önünde zirveye yerleşti.
12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.
TOPLU SONUÇLAR
FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1
Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2
Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2
Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1
Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0
Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3
Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0
Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1
Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1
Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0
Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2