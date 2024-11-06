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Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak

GalatasaraY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında yarın Tottenham'ı konuk edecek.

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Tottenham'ı konuk edecekleri maç hakkında konuşan Buruk, "Heyecanlıyız. Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, çalıştık. Bu maça hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak - 2

"KAZANMAK REKORLARI GETİRİYOR"

Tottenham'ı mağlup etmeleri halinde UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maç kazanan Türk teknik adam olacağına değinen Buruk, "Kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak - 3

"TEK BÜYÜK HEDEF SAN MAMES'TE FİNAL OYNAMAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak. Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."adı.

Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak - 4

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Vicor Osimhen'in antrenmana çıktığını ve maç öncesinde son kararı vereceklerini aktaran Buruk, "Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak." sözlerini kullandı.

Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak - 5

SANCHEZ: SEYİR ZEVKİNİN YÜKSEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez, “Özel bir maç. Seyir zevkinin yüksek olacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Son maçlardaki yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyoruz. Bu tarz maçlar oyuncular için keyiflidir. Potansiyeli olan ve yıldız oyuncusu olan bir takımız.” dedi.

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