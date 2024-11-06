Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak
GalatasaraY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında yarın Tottenham'ı konuk edecek.
Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.
Tottenham'ı konuk edecekleri maç hakkında konuşan Buruk, "Heyecanlıyız. Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, çalıştık. Bu maça hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil" ifadelerini kullandı.