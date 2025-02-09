Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum
Yarına kalan Adana Demirspor maçının ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı 1-0 iken 32. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.
Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.