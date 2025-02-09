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Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum

Yarına kalan Adana Demirspor maçının ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum - 1

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı 1-0 iken 32. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,  "Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. 

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Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum - 2

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor." 

Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum - 3

"Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar."

Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum - 4

"Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani."

Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum - 5

"Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia."

Okan Buruk: Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum - 6

"Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."

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