Okan Buruk, canlı yayında ayrılıkları ve Osimhen'i açıkladı: "İki isim de gidecek | Victor inşallah olacak"

"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilrsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de."