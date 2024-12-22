Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı

DAUM'UN REKORUNU KIRDI

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de görev yaptığı 90 maçın 75'ini kazanan Okan Buruk (9B 6M), Christoph Daum'un rekorunu (Fenerbahçe; 103 maç) kırarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.