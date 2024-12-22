NTV.COM.TR

Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Christoph Daum'u geride bırakarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.

Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı - 1

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken, teknik direktör Okan Buruk yeni bir rekora imza attı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı - 2

DAUM'UN REKORUNU KIRDI

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de görev yaptığı 90 maçın 75'ini kazanan Okan Buruk (9B 6M), Christoph Daum'un rekorunu (Fenerbahçe; 103 maç) kırarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.

Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı - 3

Öte yandan deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının tamamını kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda toplam 50 gol attı.

DAHA FAZLA GÖSTER