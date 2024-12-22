Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Christoph Daum'u geride bırakarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken, teknik direktör Okan Buruk yeni bir rekora imza attı.