Okan Buruk, devre arasındaki sözlerini bizzat açıkladı. Galatasaray, Juventus'u böyle dağıtmış
18.02.2026 00:42
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"ÖNEMLİ BİR GECE"
"Tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız."
"GALATASARAY'A OLUMLU YANSIYACAK"
"Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak."
DEVRE ARASI SÖZLERİ
"İlk yarıdan dolayı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncuların çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Kazanacağımızı söyledim aynı oyuna devam ettiğimizde... Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de. Skor almak çok önemliydi. Biz bunun acısını daha önce yaşadık. O yüzden bunun tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk."
"TÜRK FUTBOLU İÇİN DEĞERLİ"
"Bu tür önemli takımlara karşı maçları çok iyi oynadık. Geçen sezonki Tottenham maçı, öncesindeki Bayern Münih müsabakaları, bu sezonki Liverpool mücadelesi ve 1 puan almasını bildiğimiz Atletico Madrid maçı var. Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Konsantrasyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak etkiliyor. Play-off turundayız ve son 16 turuna kalmak oyuncular için büyük bir motivasyon. Bir yandan da ülke puanı var. Psikolojik anlamda Türk futbolu için de bu tür galibiyetler değerli oluyor."
"TÜM TAKIMLARIN FİNAL ŞANSI VAR"
"Geçen senenin şampiyonu PSG, son anda ilk 24'e kalarak kupayı kazandı. Yine play-off oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceğini bilemezsiniz. Favoriler vardır ama maç oynanmadan kazanılmıyor. Şu andaki tüm takımların finale kadar gitme şansı var. Performanslar dönem dönem değişebiliyor."