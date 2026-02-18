Okan Buruk, devre arasındaki sözlerini bizzat açıkladı. Galatasaray, Juventus'u böyle dağıtmış

"İlk yarıdan dolayı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncuların çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Kazanacağımızı söyledim aynı oyuna devam ettiğimizde... Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de. Skor almak çok önemliydi. Biz bunun acısını daha önce yaşadık. O yüzden bunun tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk."