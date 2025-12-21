Okan Buruk, Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeleri tek tek duyurdu

“2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım.”