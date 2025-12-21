Okan Buruk, Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeleri tek tek duyurdu
21.12.2025 22:59
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 87. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"KULÜBELER GÜÇLÜ DEĞİLDİ"
“2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım.”
"GÜZEL VE TEMİZ BİR GALİBİYET"
"Çok istekliydik. Gabriel Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz."
"TARİHE ADINI YAZDIRMIŞ İSİMLER"
"İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Çok özel, çok önemli. Oyuncu kalitelerinin yanında Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler. Geçen sene çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ondan dönüşü... Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Attığı gollerle destek veriyor, fark yaratıyor. Onun burada olması değerli."
TRANSFER CEVABI
"Transfer döneminde hangi mevkileri güçlendirmek istiyorsunuz?"
“Her bölgeye hazırlık yapıyoruz oyuncularımızla ilgili. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz ama yaşadığımız sakatlıklar psikolojik olarak çok zorluklar yaşadık. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular düşünüyoruz. Stoper, orta saha ve hücuma yönelik transferler düşünüyoruz. Ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncu alma şansımız var. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maça yeni transferleri çıkaramıyoruz. Elimizdeki oyuncuları korumamız lazım. Başkanımız, Abdullah Bey ile devamlı toplantıları yapıyoruz. Bize katkı yapacak oyuncuları kadromuza katacağız. Bu süreç biraz zor geçiyor ama istekliyiz.”