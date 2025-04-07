Okan Buruk, Jose Mourinho ile yaşanan burun sıkma olayının detaylarını ilk kez anlattı: "Orada gerçekten canım yandı | Küfür ve tahrik var"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek eleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho ile arasında yaşanan olayla ilgili konuştu. Buruk, detayları ilk kez anlattı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Galatasaray adını yarı finale yazdırmıştı.