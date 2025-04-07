Okan Buruk, Jose Mourinho ile yaşanan burun sıkma olayının detaylarını ilk kez anlattı: "Orada gerçekten canım yandı | Küfür ve tahrik var"

"Hakem o taraftaydı. Hakem ile Fenerbahçe teknik direktörünün konuştuğunu görerek gidip özellikle ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda da Fenerbahçe Teknik Direktörü buna tahrik oldu. O da aynı anda hakemleri eleştiriyordu. Hakemlere 'Çok iyi maç yönettiniz' demem onu tahrik etti muhtemelen."