Okan Buruk maç sonu o konuya değindi. "Taraftarı da bizi de sinirlendiriyor"

"Bu maça çıkarken Barış'ın Göztepe performansı önemliydi. O nedenle santrfor olarak başladı. 15 dakikalık bölümde Icardi'yi kullanmak istedik. Orası tabi oyunun dağıldığı bölümdü. Orijinal santrforlu oyun başka oluyor. Kanatlarda eksikler var. Osimhen'in olması, santrforlu oyun, Icardi'li oyun, yanındaki oyuncuların fit olduğu... Önümüzde 1 hafta var, çok iyi değerlendireceğiz. Dinlenme, nefes alma ve tekrar konsantre olma şansımız var. 2 puan öndeyiz. Bu avantajımızı, farkı artırarak devam ettireceğiz. Ben oyuncularıma, taraftarımıza çok inanıyorum. Onlar bize çok inandı. Onlarla birlikte bu yollarda yürüdük, şampiyon olduk. 3 senelik bölümde bunları yaşadık. Avantajları kaybettiğimiz de oldu. Futbol bu. Her zaman istediğinizi yapamıyorsunuz. Farklı bir dönem başlıyor. Bu dönemi en iyi şekilde kullanacağız."