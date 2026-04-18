Okan Buruk maç sonunda ateş püskürdü. "İnanmıyorum, inanamıyorum, anlayamıyorum"
18.04.2026 22:47
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"HALİS ÖZKAHYA'YI GÖRDÜM, SİZİ ÖZLEDİK DEDİM"
“Gözlemci Halis hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik.”
"İNANAMIYORUM, ANLAYAMIYORUM"
"Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Hakem nasıl görmüyor? Bu kadar kötü kararlar nasıl veriliyor? İnanamıyorum. İkinci sarıyı gösterecek, atacak. Korkuyorum. Bunu sezdiğim an oyuncu değiştiriyorum. Bırakın hocalar artık oyuna odaklasın. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!"
"KAZANDIĞIMIZA SEVİNMEDİM"
"Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim."
"ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR"
“Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen. Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor.”
"ALEYHİME ÇOK HATA VAR"
"Yine derbi var. Bundan önceki performanslar mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Herkes hakemle ilgili bir şey olmasın ama herkes canının yanmamasını istiyor. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil. Gördüklerini çalsınlar. Herkes bunu istiyor. 'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, sen şikayet ediyorsun' diyorlar ama herkesin aleyhine hata yapıyorlar. Kazanıp kazanmama üzerinden yorumlamamak lazım. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum."