Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor

"Orada da hakaret var. Bu gücü kendisinde buluyor ve kimse bir şey demiyor. Sen bana orada hakaret edersen, ben de sana Crying One derim. Bütün sezon ağladı. Hala ağlamaya devam ediyor. Çok önemli bir teknik direktör, çok güçlü bir geçmişi var ama şu anda burada gösterdiği davranışları, o teknik direktörlük kariyerinin çok altında."