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Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor

Galatasaray'da üst üste 3.kez şampiyon olan Okan Buruk, Jose Mourinho için, "Bütün sezon ağladı. Hala ağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor - 1

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

Ekol TV'ye konuşan Buruk, "Maç bitince kutlamaya girdik saha içine. Ben hakemlere doğru gittim, o da hakemlere doğru geliyordu. Hakemleri de alkışlayıp, iyi maç yönettiklerini söylemek istedim. Türkçe söyledim, sonra İngilizce söyledim. O zaman zaten ona reaksiyon gösterdi. Hakemleri tebrik ettiğimi onun da duymasını istediğim zaman reaksiyon gösterdi." dedi.

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Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor - 2

Buruk, Mourinho'nun burnunu sıktığı anlar hakkında, "Onun dışında direkt olarak ona bir şey söylemedim. Böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Arkamı dönünce bir el hareketi oldu. Ayakta kalsam veya reaksiyon göstersem, çirkin olan olayın daha büyüyeceğini düşünüyordum." diye konuştu.

Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor - 3

"MOURİNHO'YA 3, BANA 13 MAÇ CEZA VERİRLERDİ"

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Disiplin cezası olmadan tek disiplin cezası alan hocayım. Derbideki yabancı hakemi beğenmedim diye bir maç ceza aldım. Ben orada bir şey yapsam, Mourinho'ya 3, bana 13 maç ceza verirlerdi. Benim takımın başında olmam gerekiyordu."

Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor - 4

"Şiddeti yapan insan eleştirilir. Sen nasıl şiddet uygularsın bir insana, ona hakkın yok senin. Dava da dediler ama ben gerek yok dedim. O insanın yaptığı yanlış ve herkesin bu yanlışı bildirmesi gerekiyor."

Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor - 5

"Orada da hakaret var. Bu gücü kendisinde buluyor ve kimse bir şey demiyor. Sen bana orada hakaret edersen, ben de sana Crying One derim. Bütün sezon ağladı. Hala ağlamaya devam ediyor. Çok önemli bir teknik direktör, çok güçlü bir geçmişi var ama şu anda burada gösterdiği davranışları, o teknik direktörlük kariyerinin çok altında."

Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor - 6

"BÜTÜN ÜLKEYE HAKARET EDİYOR"

"Mourinho bütün ülkeye hakaret ediyor. Bu gücü kendinde buluyor. Kimse ona bir şey yapamıyor. Sen bana 'Maymun' dersen ben de sana 'Crying One' derim. Çünkü bütün sezon ağladı."

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