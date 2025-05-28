Okan Buruk: Mourinho ağlamaya devam ediyor
Galatasaray'da üst üste 3.kez şampiyon olan Okan Buruk, Jose Mourinho için, "Bütün sezon ağladı. Hala ağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.
Ekol TV'ye konuşan Buruk, "Maç bitince kutlamaya girdik saha içine. Ben hakemlere doğru gittim, o da hakemlere doğru geliyordu. Hakemleri de alkışlayıp, iyi maç yönettiklerini söylemek istedim. Türkçe söyledim, sonra İngilizce söyledim. O zaman zaten ona reaksiyon gösterdi. Hakemleri tebrik ettiğimi onun da duymasını istediğim zaman reaksiyon gösterdi." dedi.