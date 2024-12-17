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Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbideki tartışmalı çizgi pozisyonu hakkında konuştu. Ozan Tufan’ın attığı gol öncesinde topun dışardan çevrildiğini, VAR’ın bu pozisyona neden karışmadığını bir hakem hocasına sorduklarını dile getiren Buruk, “Biz de bir hakem hocasına sorduk. Orada VAR’ın neden devreye girmediği için. Onun değimiyle skandal bir karar. Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazı değişti diye bir şey duyduk hakemlerden. Konuştuğumuz hoca, skandal bir karar olarak değerlendirdi.'' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi - 1

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça golle, iyi başladıklarını belirten Buruk, “2-1 sonrası 3’üncü golü bulma şansımız geldi. Daha rahat içeri girebilirdik. Hem rakibimizin hücum hattının en iyi maçlarından birini oynaması bizim de savunma anlamında en kötü maçlarımızdan biriydi. Gollerden bir tanesi net şekilde dışardan çevrildi. Geriye düştüğümüz bir maç. Sonra yine oyunun içine girdik. 4-3 kazandık.'' şeklinde konuştu.

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Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi - 2

"HAKEM HOCASINA SORDUK, 'SKANDAL BİR KARAR' DEDİ"

Ozan Tufan’ın attığı gol öncesinde topun dışardan çevrildiğini, VAR’ın bu pozisyona neden karışmadığını bir hakem hocasına sorduklarını dile getiren Buruk, “Biz de bir hakem hocasına sorduk. Orada VAR’ın neden devreye girmediği için. Onun değimiyle skandal bir karar. Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazı değişti diye bir şey duyduk hakemlerden. Konuştuğumuz hoca, skandal bir karar olarak değerlendirdi'' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi - 3

‘SAVUNMA ANLAMINDA EN GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ BİR GÜN DEĞİLDİ’

Trabzonspor’un çizgileri iyi kullanan bir takım olduğunu ve bunu bilerek maça hazırlandıklarını söyleyen teknik adam, “Bir sürpriz olmadı bizim için. Visca, Nwakaame çizgi oyuncuları. Uğurcan’a giden toplar uzun top olarak gidecek diye düşünmüştük. Daha çok uzun toplar bekliyorduk. Bunu bile bile yediğimiz uzun toplar oldu. İkinci, dönen toplarda da sıkıntı yaşadık. Savunma anlamında en güçlü, formda olduğumuz bir gün değildi." dedi. 

Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi - 4

"BARIŞ’IN HIZINI KULLANMAK İSTEDİK"

Michy Batshuayi’yi neden 11’de değerlendirmediği yönünde gelen soru üzerine Buruk şöyle konuştu:

“Batshuayi ilk 11’de başladığında performans veremediği zamanlar oldu. Bu tür maçlarda gol atması önemliydi. Biraz da Barış’ın hızını, Yunus ve Sallai’nin de hareketliliğini kullanmak istedik. Rakibimizin İlk yarıda bunu net şekilde aldık. Yunus’un attığı gol, Sallai’nin hareketliği, hücumda istediğimiz verimi aldık. Skor olarak geri düşmemiz, Batshuayi’yi düşündüm. Nwakaame’nin Jelert’in zorladığı anlarda da Sallai’yi orada değerlendirdik.''

Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi - 5

"YUSUF, BARIŞ GİBİ YUNUS GİBİ POTANSİYELİ OLAN BİR OYUNCU"

Ziyech’in kadroya alınmama nedeniyle ilgili gelen soruya Buruk şöyle cevap verdi:

“Yusuf da yabancı statüsünde olduğu için 12 yabancımız vardı. Yusuf’a da çok az şans verdim. Maçın son bölümünde onu kullandık. Beklentim yüksek ondan. Yusuf, Barış gibi Yunus gibi potansiyeli olan bir oyuncu. Yusuf’u tercih ettim bugün Ziyech yerine. Bugün verilen karar bundan ibaret.''

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