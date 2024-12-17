Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi

‘SAVUNMA ANLAMINDA EN GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ BİR GÜN DEĞİLDİ’

Trabzonspor’un çizgileri iyi kullanan bir takım olduğunu ve bunu bilerek maça hazırlandıklarını söyleyen teknik adam, “Bir sürpriz olmadı bizim için. Visca, Nwakaame çizgi oyuncuları. Uğurcan’a giden toplar uzun top olarak gidecek diye düşünmüştük. Daha çok uzun toplar bekliyorduk. Bunu bile bile yediğimiz uzun toplar oldu. İkinci, dönen toplarda da sıkıntı yaşadık. Savunma anlamında en güçlü, formda olduğumuz bir gün değildi." dedi.