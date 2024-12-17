Okan Buruk tartışmalı pozisyon hakkında konuştu: Hakem hocasına sorduk skandal bir karar olarak değerlendirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbideki tartışmalı çizgi pozisyonu hakkında konuştu. Ozan Tufan’ın attığı gol öncesinde topun dışardan çevrildiğini, VAR’ın bu pozisyona neden karışmadığını bir hakem hocasına sorduklarını dile getiren Buruk, “Biz de bir hakem hocasına sorduk. Orada VAR’ın neden devreye girmediği için. Onun değimiyle skandal bir karar. Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazı değişti diye bir şey duyduk hakemlerden. Konuştuğumuz hoca, skandal bir karar olarak değerlendirdi.'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in 16’ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça golle, iyi başladıklarını belirten Buruk, “2-1 sonrası 3’üncü golü bulma şansımız geldi. Daha rahat içeri girebilirdik. Hem rakibimizin hücum hattının en iyi maçlarından birini oynaması bizim de savunma anlamında en kötü maçlarımızdan biriydi. Gollerden bir tanesi net şekilde dışardan çevrildi. Geriye düştüğümüz bir maç. Sonra yine oyunun içine girdik. 4-3 kazandık.'' şeklinde konuştu.