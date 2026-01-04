Okan Buruk ve Fatih Tekke hem güldü hem de tepki gösterdi! "Ciddi bir hazırlık maçı gibi | Cezalandırıldık sanırım"

Soru: "3 sezon Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sezon yarışa Trabzonspor'un da dahil olması sizi mutlu etti mi?"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Futbol açısından bir teknik adam olarak, ne kadar çok takım bu yarışın içinde olursa aslında mutlu ediyor. Trabzonspor'un performansı değerli ve önemli. Geçen seneden beri performansları yükseliyor. Hep üstüne koyarak gittiler. Bir futbol adamı olarak beni mutlu ediyor tabii ki. Elbette bu bir yarış ve rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz ama sert yarışın içinde çok fazla yol var. Beşiktaş çok uzak gözükse de sonuçta futbol bu. Samsunspor ve Beşiktaş da bu yarışa yakın. Bu yarışın içinde hala olan takımlar. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Duyguyu yakalamak için güçlü olmamız gereken zamanlar. Bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize sıkı sarılmalıyız. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var.