Okan Buruk'lu Galatasaray tarihe geçti: Son 17 sezonun en iyisi

DEPLASMAN PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray, son yıllarda kötü bir grafik çizdiği deplasman maçlarında bu sezon farklı bir performans ortaya koyuyor.

Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve sadece birini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, hanesine 26 puan yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 19 maçta ise sadece 4 galibiyet elde etmişti. 7 maçı berabere bitiren ve rakiplerine dış sahada 8 kez mağlup olan Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 puan alabilmişti.