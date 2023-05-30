Okan Buruk'lu Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Sahada parlayan yıldızlar, yuvasına dönen Okan Buruk ve 14 maçlık rekor seri… Tarihinin en kötü sezonundan sonra küllerinden doğan Galatasaray, 4 yıllık şampiyonluk hasretini noktaladı.
Eksi averajla biten sezonun ardından ilk değişim, yönetimde yaşandı. Burak Elmas dönemi sona erdi, Dursun Özbek başkanlığa döndü. Yeni yönetim zirveye dönüş rotasında direksiyona Okan Buruk’u getirdi. 2021-2022 sezonunu 13’üncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, büyük bir değişimle uyandı. Kabus gibi geçen sezon biterken, kulübün altın çağının sahadaki kahramanlarından Okan Buruk “Göreve hazırım” dedi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü unvanını sadece kulüp efsanesi olmasına borçlu değildi. Akhisarspor’da kupa, Başakşehir’de lig şampiyonluğu yaşayan Buruk, 12 yıllık deneyimiyle kulübeye geçti. Kadro ise sıfırdan kuruldu. İlk dokunuş, Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsüyle tribünden tepki gören orta sahaya yapıldı. Arsenal’dan Lucas Torreira, Roma’da Konferans Ligi’nin kazanan Sergio Oliveira ve AZ Alkmaar’dan Frederik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayı giydi.
10 numaraya ise Napoli’de Maradona’nın gol rekorunu kıran Dries Mertens transfer edildi. Savunmanın vazgeçilmezi Marcao Sevilla’ya satılırken, Konyaspor’da dikkatleri çeken Abdülkerim Bardakçı, Nelsson’un yeni ortağı oldu. Transfer yağmuru Haris Seferovic, Leo Dubois ve Kazımcan Karataş ile devam etti.
Erden Timur’un başrol oynadığı transfer döneminin kapanışıysa gövde gösterine dönüştü. Transferin son gecesinde havalimanının ışıkları sönmedi. Bir gecede 5 transfer açıklayan Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross’u İstanbul’a getirdi.
Inter ve Paris Saint Germain’de attığı gollerle hafızalara kazınan Icardi’nin Sarı Kırmızılı formayı giymesi, beklentileri tavana çıkardı. Geride kalan sezonda zirvenin 29 puan gerisinde kalan Galatasaray, 40 bin 105 kombine satışıyla taraftarını tribüne çekti.
Transferin şampiyonu sezona son dakika mucizeleriyle başladı. İlk haftada 89’uncu dakikada oyuna giren Bafetimbi Gomis, Antalya’daki duraklama bölümünde galibiyet golünü attı. Yepyeni bir kadro kuran Buruk’un, takım yaratmak için zamana ihtiyacı vardı.
Sarı-kırmızılılar seyircisi önündeki ilk maçta Giresunspor’a 1-0 yenildi. Oyunuyla ışık vermeyen Galatasaray’ın, Ümraniye deplasmanındaki kurtarıcısı değişmedi. Gomis 86’ncı dakikada sahneye çıktı. Trabzonspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, ilk 4 haftada 2 golde kaldı.
Kötü başlangıca ilk başkaldırı Gaziantep maçındaydı. 45 dakika 10 kişi mücadele eden Galatasaray, Kitsiou’nun duraklama dakikalarında kendi kalesine attığı golle 2-1 kazandı. O maçta takımı ayağa kaldıran şey ise Sacha Boey’nin enerjisiydi.
Sezon başında 2 hazırlık kampına katılmayan sağ bek, atletizmiyle yarattığı fark ile formayı bir daha Leo Dubois’ya bırakmadı. Kasımpaşa ve Konyaspor galibiyetleriyle rakiplerinden uzaklaşmayan Sarı Kırmızılılar, zorlu bir viraja giriyordu. Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Kayserispor’a kötü bir oyunla 2-1 yenildi.
Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti üç maça, lider Fenerbahçe ile puan farkı 5’e çıktı. Galatasaray’ın 2 kırmızı kart gördüğü maçın ardından Erden Timur öfkeliydi. Puan kaybına tahammül kalmamıştı. Sarı-kırmızılılar Karagümrük deplasmanında 2-1 kazanarak beyaz bir sayfa açtı.
Dünya Kupası arasından önceki 2 maç ise sezonun kaderini çizecekti. Derbi golcüsü Icardi, Beşiktaş maçıyla gösteriye başladı. İlk 12 haftayı 1 golle kapatan Arjantinli, 2-1’lik derbide galibiyet gollerini attı. Galatasaray şampiyonluk manifestosunu ise Başakşehir deplasmanında yazdı. Zorlu rakibini 7-0 yenen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparken, Icardi 1 gol ve 2 şık asistle parladı.
1,5 aylık Dünya Kupası molasının ardından İstanbulspor’u 2-1 yenen Galatasaray, 15’inci haftada liderliği Fenerbahçe’den devraldı.
Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup eden Sarı Kırmızılılar, 18’inci haftada Kadıköy’e 1 puan önde gitti. Buruk zirve düellosunda Jorge Jesus’u mat etti. Antrenman eksiği bulunan Torreira ve Icardi’nin yerine ilk 11’de Berkan ve Barış Alper’i tercih eden Buruk’un stratejisi kusursuz işledi. Sezonun derbisinde Fenerbahçe deplasmanında Oliveira, Kerem ve Icardi’nin golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray zirvedeki farkı 4 puana çıkardı.
7 maçlık galibiyet serisiyle 5 puan geriden gelip, 4 puan öne geçen Galatasaray henüz yolun yarısındaydı.v Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor’u yenen Galatasaray, seriyi 12 maça çıkardı. Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle lige 1 ay ara verildiğinde, Sarı-kırmızılılar 6 puan farkla zirvedeydi.
Kış transferinde de sansasyonel bir hamle yapan Galatasaray, Nicolo Zaniolo’yu Roma’dan 15 milyon euro’ya renklerine bağladı. Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe de parçalı formayı giydi. Lige Kasımpaşa galibiyetiyle dönen Sarı kırmızılılar, Türk futbolundaki en zorlu rekorlardan birini kırdı. Üst üste kazanılan 14 maç, Beşiktaş’ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömdü.
Çıtayı her hafta yukarı taşımayı hedefleyen Buruk ekibi, Konya deplasmanında takıldı. Duraklama dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden Galatasaray’ın rekor serisi sona erdi. Adana Demirspor’u 2-0 yenerek zirvedeki farkın daha fazla erimesine izin vermeyen Sarı Kırmızılılar, 6-0’lık Kayserispor ve 4-1’lik Alanyaspor galibiyetleriyle rakiplerine mesaj verdi.
31’inci hafta şampiyonluk yarışındaki kırılma anlarından biriydi. Sahasındaki Karagümrük maçının 30’uncu dakikasında 3-1 geriye düşen Galatasaray, 3-3’lük beraberlikle 1 puanı aldı. Buruk’un kadroda yer almayan Gomis hakkında yaptığı maç sonu açıklaması gündemi değiştirdi. 1 gün sonra sahaya çıkan Fenerbahçe ise Kadıköy’de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınca, zirvedeki fark 6 puanda kaldı.
Karagümrük beraberliğinin ardından Beşiktaş deplasmanına çıkan lider, Dolmabahçe’de varlık gösteremedi. Torreira ve Oliveira ile sezon başından beri orta saha hakimiyetini rakiplerine vermeyen Galatasaray, Beşiktaş karşısında bunu başaramayınca 3-1 yenildi. Başkan Özbek kötü geçen derbiye rağmen şampiyonluktan emindi. Zirvedeki fark 3 puana düşünce, Florya’da taraftarıyla buluşan takım moral depoladı.
23. KEZ KUPAYI KAZANDILAR
Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor’u gol yemeden yenen Galatasaray, zirvedeki farkı 5 puana çıkardı. Bitime 1 maç kala Ankaragücü deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, başkentte hata yapmadı ve 23’üncü şampiyonluğunu ilan etti. Bir sezon önce henüz mart ayında şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray; Icardi, Torreira, Mertens, Rashica ve Oliveira gibi yıldızların yarattığı kalite farkıyla zirveye döndü.
BURUK'UN GALATASARAY’DA 8. ŞAMPİYONLUĞU
Futbolcuyken 7 lig şampiyonluğu kazandığı Galatasaray’da teknik direktör olarak ilk kez bu sevinci yaşayan Okan Buruk ise kulüp tarihine geçti. Hem futbolcu, hem teknik direktör unvanıyla kupayı kaldıran Buruk, Hamza Hamzaoğlu’ndan sonra bunu başaran ilk Galatasaraylı oldu. 14 maçlık galibiyet serisiyle taçlandırdığı şampiyonluğu kutlayan Galatasaray’ın sıradaki hedefi; 4 sezondur uzak kaldığı Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmek.