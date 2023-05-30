Okan Buruk'lu Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

1,5 aylık Dünya Kupası molasının ardından İstanbulspor’u 2-1 yenen Galatasaray, 15’inci haftada liderliği Fenerbahçe’den devraldı.

Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup eden Sarı Kırmızılılar, 18’inci haftada Kadıköy’e 1 puan önde gitti. Buruk zirve düellosunda Jorge Jesus’u mat etti. Antrenman eksiği bulunan Torreira ve Icardi’nin yerine ilk 11’de Berkan ve Barış Alper’i tercih eden Buruk’un stratejisi kusursuz işledi. Sezonun derbisinde Fenerbahçe deplasmanında Oliveira, Kerem ve Icardi’nin golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray zirvedeki farkı 4 puana çıkardı.





