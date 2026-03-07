Okan Buruk'tan 4. hakeme tepki. "İletişim kuramadı"
07.03.2026 23:42
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"20. DAKİKADA PENALTI VERİLMEDİ"
"3-4 tane gol atma şansımız vardı. 10 kişiyle de yakaladık. Oraya doğru gittik. Düşündüğümüz gibi başladık maça. Rakip önde tekli karşıladı, topu bize bıraktılar, bunu bekliyorduk. Orada topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak skoru artırırdık. 20. dakikada penaltı verilmedi, maçı kırabilirdi. Verilse maçı kırabilirdik. 10 kişiyle iyi mücadele ettik. İlk yarıda da 10 kişi kalsak kazanmak için mücadele ederdik."
"MHK BAŞKANI NEDEN GÜNDEME GELMİYOR?"
"İki takım da mutsuz oldu. 4 haakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Genel olarak mutsuzuz. TFF, MHK... Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Ancak, hakemlerin bu kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK Başkanı da hiç gündeme gelmiyor. Eskiden MHK Başkanları hep gündeme gelirdi. MHK başkanının da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli. Her iki takım da hakemden mutsuz."
"CEZALI DURUMA DÜŞÜRÜLDÜM"
"Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. Üç 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, sarı kart gördüm. 4. hakemin de iletişimi kötü. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz."
"4. HAKEM, İLETİŞİM KURAMADI"
"Adını bilmiyorum, 4. hakem, kulübelerle bağ kuramadı. İletişimi kurabilecek insanların 4. hakem olması önemli. Sahadaki hakemin de iletişimi çok önemli. İki taraf da hakemlerden mutsuz. İki takım da hakemleri beğenmeyeceğini söyleyecektir. Sergen Hoca da söyleyecektir. Yorgunluk oldu ama en azından İstanbul'dayız. 2 gün dinleneceğiz. Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu çok farklı. Burada çok iyi ve dinlenmiş oyuncularımız da olacak. Kimle başlayacağımızı düşüneceğiz. Beni mutlu eden ve psikolojik olarak yıpratan, geniş bir kadrom var, çok iyi oyuncularım var. Hangisi oyuna girse diye düşünüyorum. 3 kulvarda yarışıyoruz ve çok maç oynayacağız. Hepsini bu süreçte kullanacağım."
"UĞURCAN'A AZ ÖDEMİŞİZ"
"Uğurcan bu maça çok motiveydi. Bu maça ekstra hazırlandı. Performansı beni şaşırtmadı, bu performansı bekliyordum. Kaleci performansının konuşulduğu bir maç seyrettirmek istemiyoruz. Rakip kalecinin konuşulması bizim için önemli. 11'e 10'ken çok kurtarışlar yaptı. Uğurcan gibi Türk kalecinin, karakter ve kişilik olarak, tecrübe olarak milli bir kaleci. Söylediğiniz para az veya çok gelebilir. Premier Lig'den kaleci isteyince 30 milyon Euro deniyordu en az. Uğurcan, Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu an bakınca Uğurcan'a az ödemişiz."