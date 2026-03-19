Okan Buruk'tan maç sonu büyük sitem. "Dünyanın en kötü hakemi"
19.03.2026 01:43
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk oldu.
Anfield'daki müsabaka, İngiliz ekibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skorda 4-1 önde olan Liverpool, çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın Liverpool ile karşılaştığı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın sakatlığı nedeniyle 4. hakem Pawel Raczkowski orta hakem olarak görev aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu ve hakem yönetimini eleştirdi.
İşte Buruk'un sözleri:
LANG VE OSIMHEN'İN SON DURUMU
"Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var."
"DÜNYANIN EN KÖTÜ HAKEMİ"
"Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti."
"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"
"Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim."