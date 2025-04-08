Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt

"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım."





