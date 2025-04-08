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Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt

Jose Mourinho'nun "Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." sözlerine Okan Buruk'tan yanıt geldi. Buruk, "Niyetini anladığım için sezon başından beri kale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kale almıyorum." dedi.

Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt - 1

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı sürerken iki takımın hocası arasındaki gerilim de tırmanıyor. Son olarak Okan Buruk'tan Jose Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt geldi.


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Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt - 2

TV100'e konuşan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. 'Hakem iyi maç yönetti' demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. 'Hakem sana sarı kart göstermiş' dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece."


Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt - 3

"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım."


Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt - 4

"Mourinho'ya cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama ben niyetini anladığım için sezon başından beri kâle almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kâle almıyorum."


Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt - 5

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Derbide Buruk ile aralarında yaşananlara ilgili soru üzerine Mourinho, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." şeklinde yanıt vermişti.

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