Okan Buruk'tan Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt
Jose Mourinho'nun "Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." sözlerine Okan Buruk'tan yanıt geldi. Buruk, "Niyetini anladığım için sezon başından beri kale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kale almıyorum." dedi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı sürerken iki takımın hocası arasındaki gerilim de tırmanıyor. Son olarak Okan Buruk'tan Jose Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt geldi.