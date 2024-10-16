Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakatlığını atlatmasıyla birlikte ilk 11'i Nijeryalı golcüye göre şekillendirmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının form durumları ve rakiplere göre Icardi ile Mertens arasında tercihler yapacağı kaydedildi.
Milli aranın sona ermesinin ardından Galatasaray'da gözler yoğun maç fikstürüne çevrildi.
Antalyaspor (D), Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen de takıma katıldı.