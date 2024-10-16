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Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakatlığını atlatmasıyla birlikte ilk 11'i Nijeryalı golcüye göre şekillendirmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının form durumları ve rakiplere göre Icardi ile Mertens arasında tercihler yapacağı kaydedildi.

Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni - 1

Milli aranın sona ermesinin ardından Galatasaray'da gözler yoğun maç fikstürüne çevrildi.

Antalyaspor (D), Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen de takıma katıldı. 

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Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni - 2

Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı golcüye göre hücum hattını oluşturmayı planlayan Okan Buruk, geçtiğimiz iki sezonda takımı şampiyonluğa taşıyan Mertens ve Icardi ikilisini bozmak durumunda kalacak.

Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni - 3

Buruk 4-2-3-1 dizilişini tercih ederse ileri uçta tek başına görev yapacak Osimhen'e 10 numara pozisyonunda Mertens destek verecek, Icardi ise hamle oyuncusu olacak.

Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni - 4

Çift forvetli formasyon tercih edilirse bu kez Mertens yedek soyunacak, ileri uçta ise Icardi ve Osimhen birlikte oynayacak.

Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni - 5

İlk tercihi artık Osimhen olduğu belirtilen Okan Buruk'un, form durumları ve rakiplere göre Icardi ile Mertens arasında tercih yapacağı kaydedildi.

Okan Buruk'u bekleyen zorlu tercih: Mertens, Icardi ve Osimhen üçgeni - 6

Mertens bu sezon 13 resmi maçta 4 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maça çıkan Icardi ise, 3 gol kaydedip, 2 asistlik katkı verdi.

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